Средняя ставка по ипотеке в Чехии упала на самое дно – в последний раз

Последний рекорд этого года – со следующего цифры станут расти.

Фото: hypoindex.cz

По итогам ноября в Чехии средняя ставка по ипотеке без учета срока фиксации упала до очередного рекордно низкого значения и составила 1,77%. Таковы данные Fincentrum Hypoindex.

Ставки по ипотеке в Чехии падали на протяжении практического всего нынешнего года, однако ноябрь станет последним месяцем, по итогам которого рекорд минимума был снова обновлен. С декабря в Чехии вступило в силу новое финансовое законодательство, которое упростит досрочное погашение ипотек и других кредитов, а значит и повысит риски для банков.

Именно поэтому в ноябре, в последний месяц перед нововведениями, чешские банки пытались привлечь как можно больше новых клиентов и в результате выдали рекордное количество ипотек - 14 386 кредитов на общую сумму 29,683 миллиарда крон. До этого рекорд принадлежал июню, когда банки выдали 12 324 ипотек на 23,776 миллиарда крон.

Однако по итогам декабря снижение средней ставки по ипотеке остановится, так как с вступлением в силу нового законодательства почти все крупные банки страны стали повышать ипотечные ставки. Первым это сделал Komerční banka, затем к нему присоединились Hypoteční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank и Sberbank, а с января – и Česká spořitelna.

Предлагаемые банками ставки по ипотеке, таким образом, составляют чуть больше 2% - на этом уровне они были около года назад.

«Мы считаем, что ставки в этом году достигли своего дна. События последних недель указывают на смену курса и постепенное повышение ставок», - отметила пресс-секретарь Hypoteční banka Мария Моцкова.

«Уже сейчас можно сказать, что в феврале средняя ставка по ипотеке – в первую очередь на фоне нового кредитного законодательства – достигнет уровня в 2,1%. Если инфляция будет расти быстрее ожидаемого, то ставка будет выше. К началу второго квартала мы ожидаем ставки на уровне от 2,05% до 2,20%», - подчеркнули в Equa bank.

Источник: aktualne.cz