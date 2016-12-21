Škoda обеспечивает трамваями Финляндию

Финская компания Transtech, которая входит в группу Škoda Transportation, договорилась о поставке еще 49 трамваев в Хельсинки.

Фото: skoda.cz

Подписание контракта должно состояться в эту пятницу, однако уже известно, что администрация Хельсинки договорилась о поставках 49 низкопольных трамваев для нового маршрута Райде – Йокери (Raide – Jokeri). Общая стоимость заказа превышает 4 миллиарда крон (около 150 миллионов евро).

Модель так понравившегося финнам трамвая называется ForCity Smart Arctic и производится в Финляндии – по улицам Хельсинки ездит уже 14 таких транспортных средств.

«Наш транспорт доказал, что может работать в суровых северных условиях, именно поэтому мы успешно работаем на этом рынке в этом году», - отметил вице-президент Škoda и председатель правления Transtech Зденек Майер.

Первые трамваи ForCity Smart Arctic появились в Хельсинки в 2013 году, после чего прошли испытания для работы в северном климате. В 2015-м компания Škoda купила контрольный пакет акций Transtech, с этого времени все производимые там трамваи продвигают марку Škoda.

Продолжительность нового трамвайного маршрута Райде – Йокери составит 25 километров, на нем будет организовано 33 остановки, которые заменят существующее автобусное сообщение. Трамваи для этого маршрута будут двунаправленными – первые прототипы появятся летом 2019 года.

Также в октябре этого года Škoda выиграла тендер на поставку трамваев в еще один крупный финский город – Тампере.

Источник: Е15