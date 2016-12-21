Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n -3 °C
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию

Škoda обеспечивает трамваями Финляндию

AfoninaAnna 432 0
Финская компания Transtech, которая входит в группу Škoda Transportation, договорилась о поставке еще 49 трамваев в Хельсинки.
Фото: skoda.cz
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию

Подписание контракта должно состояться в эту пятницу, однако уже известно, что администрация Хельсинки договорилась о поставках 49 низкопольных трамваев для нового маршрута Райде – Йокери (Raide – Jokeri). Общая стоимость заказа превышает 4 миллиарда крон (около 150 миллионов евро).

Модель так понравившегося финнам трамвая называется ForCity Smart Arctic и производится в Финляндии – по улицам Хельсинки ездит уже 14 таких транспортных средств.

«Наш транспорт доказал, что может работать в суровых северных условиях, именно поэтому мы успешно работаем на этом рынке в этом году», - отметил вице-президент Škoda и председатель правления Transtech Зденек Майер.

Первые трамваи ForCity Smart Arctic появились в Хельсинки в 2013 году, после чего прошли испытания для работы в северном климате. В 2015-м компания Škoda купила контрольный пакет акций Transtech, с этого времени все производимые там трамваи продвигают марку Škoda.

Продолжительность нового трамвайного маршрута Райде – Йокери составит 25 километров, на нем будет организовано 33 остановки, которые заменят существующее автобусное сообщение. Трамваи для этого маршрута будут двунаправленными – первые прототипы появятся летом 2019 года.

Также в октябре этого года Škoda выиграла тендер на поставку трамваев в еще один крупный финский город – Тампере.

Источник: Е15

Рассказать всем:
Темы
Skoda Торговля трамвай
Читайте
по теме 
На Škoda жалуются из-за роста криминала на фоне найма на заводы иностранцев
14.12.2016 11:31 Общество
На Škoda жалуются из-за роста криминала на фоне найма на заводы иностранцев
2428 0
Škoda запустила продажи новой версии легендарной Octavia
01.12.2016 11:57 Авто
Škoda запустила продажи новой версии легендарной Octavia
1134 0
Автомобили Škoda будут собирать в Африке
28.11.2016 09:20 Авто
Автомобили Škoda будут собирать в Африке
342 0
За месяц Škoda получила более тысячи предзаказов на модель Kodiaq
16.11.2016 10:17 Авто
За месяц Škoda получила более тысячи предзаказов на модель Kodiaq
776 0
Последние новости:
22
декабря
Чешская полиция занялась зачисткой Вацлавской площади в Праге
22.12.2016 14:57 Общество
Чешская полиция занялась зачисткой Вацлавской площади в Праге
203 0
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
22.12.2016 13:03 Общество
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
316 0
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
22.12.2016 12:31 Общество
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
456 0
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
22.12.2016 11:44 Политика
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
255 0
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
22.12.2016 10:46 Общество
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
316 0
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
22.12.2016 10:07 Экономика
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
359 0
Сотрудники посольства США в Чехии спели чехам песню к Рождеству: видео
22.12.2016 08:45 Политика
Сотрудники посольства США в Чехии спели чехам песню к Рождеству: видео
323 0
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
22.12.2016 08:14 Общество
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
296 0
21
декабря
В Чехию возвращаются туристы из России
21.12.2016 16:03 Общество
В Чехию возвращаются туристы из России
1179 0
Реакция на Берлин: в Чехии на рождественских рынках стали использовать бетонные ограждения
21.12.2016 15:19 Общество
Реакция на Берлин: в Чехии на рождественских рынках стали использовать бетонные ограждения
1047 0



Мобильная версия