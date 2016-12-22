Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются

Закроются и отделения во многих торговых центрах – из-за нового закона, запрещающего большим магазинам работать по праздникам.

Фото: страница Sberbank CZ в Facebook

Клиентам банков стоит запомнить, что большинство кредитных учреждений Чехии не будут работать 24, 25 и 26 декабря, а также 31 декабря и 1 января. Некоторые банки, у которых есть отделения в крупных торговых центрах, останутся открытыми, но часы их работы, а также перечень проводимых операций существенно сократятся.

По сокращенному графику работы многие банки будут функционировать уже 30 декабря. Если клиент хочет получить или отправить платеж еще в этом году, то в большинстве банков ему придется сделать это не позже 29 декабря.

Банки Время работы в праздники Česká spořitelna 23.12. обычные часы работы 24.12.–26.12. закрыто 27.12.-30.12. обычные часы работы 31.12. до 12:00 будут работать только те отделения, которые обычно открыты по выходным (в Праге, Брно, Опаве и Пльзене) Информационная линия и SERVIS 24 будут работать непрерывно. Для обработки в этом году платежи нужно совершить не позднее 29 декабря (в том числе в другие банки и в рамках ЕС). ČSOB и Era 23.12. обычные часы работы 24.12.–26.12. закрыто 27.12.-30.12. обычные часы работы 31.12. и 01.01.2017 закрыто Денежные переводы: в рамках ČSOB – не позже 30 декабря (до 20:00 через интернет); в другие банки Чехии – не позже 29 декабря (20:00). Expobank 23.12. обычные часы работы 24.12.–26. 12. закрыто 27.12.-30.12. обычные часы работы 31.12. закрыто Электронные денежные переводы будут приниматься до 19:00 30 декабря, для обработки в этом году – до 19:00 29 декабря (по ЕС – до 15:00 29 декабря). Sberbank 23.12. обычные часы работы 24.12.–26.12. закрыто 27.12.–30.12. обычные часы работы 30.12. открыто до 16:00, в Galerie Vaňkovka в Брно до 20:00 (но после 16:00 будет осуществляться только консультирование без возможности проведения операций) 31.12. и 01.01.2017 закрыто Внутрибанковские переводы с исполнением 30 декабря будут осуществляться по платежным поручениям, переданным в банк не позднее 17:00 30 декабря, межбанковские – не позднее 17:00 29 декабря. Входящие платежи из других банков и в рамках SEPA будут зачислены до 17:00 30 декабря. UniCredit Bank 23.12. обычные часы работы 24.12.–26.12. закрыто 26.12. открыто только в Праге в ТЦ Flóra до 20:00 27.12.-30.12. обычные часы работы 30.12. большинство отделений до 15:00 31.12. открыто только в Праге в ТЦ Flóra до 13:00 Обработка онлайн-платежей – до 20:00 30 декабря в рамках Чехии, до 15:00 в рамках ЕС. Raiffeisenbank 23.12. обычные часы работы 24.12. открыты только несколько отделений в ТЦ до 12:00 25.12.-26.12. закрыто 27.12.-30.12. обычные часы работы 31.12. открыты только несколько отделений в ТЦ до 17:00 Обработка онлайн-платежей – до 24:00 30 декабря в рамках Raiffeisenbank, до 23:59 в другие чешские банки, до 16:00 29 декабря в рамках ЕС. Komerční banka 23.12. обычные часы работы 24.12.-26.12. закрыто 27.12.-30.12. обычные часы работы 31.12. открыто только отделение по адресу Praha 10 Štěrboholy (с 10:00 до 13:00) и в Brno - Kampus (с 10:00 до 12:00) Обработка онлайн-платежей – до 20:30 29 декабря в другие банки Чехии, до 20:30 30 декабря в рамках Komerční banka, до 29 декабря – в рамках ЕС. Fio banka 23.12. обычные часы работы 24.12.–26.12. закрыто 27.12.-30.12. обычные часы работы 31.12. и 01.01.2017 закрыто Air Bank 23.12. обычные часы работы 24.12.–26.12. работают только некоторые отделения в ТЦ Праги, Брно, Остравы и Пардубице 27.12.–30.12. обычные часы работы 31.12. большинство отделений закрыты Equa bank 23.12. обычные часы работы 24.12.–26.12. закрыто 24.12. работают только некоторые отделения до 12:00 27.12.–30.12. обычные часы работы 31.12. работают только некоторые отделения до 21:00 Moneta Money Bank 23.12. обычные часы работы 24.12.–26.12. закрыто 27.12.-30.12. до 16:00 31.12. закрыто mBank 23.12. обычные часы работы 24.12. открыты только отделения в ТЦ до 13:00 25.12.-26.12. закрыто 27.12.-30.12. обычные часы работы 31.12. открыты только отделения в ТЦ до 17:00

По материалам: Novinky, сайтов вышеуказанных банков