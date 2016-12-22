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Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются

Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются

AfoninaAnna 359 0
Закроются и отделения во многих торговых центрах – из-за нового закона, запрещающего большим магазинам работать по праздникам.
Фото: страница Sberbank CZ в Facebook
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются

Клиентам банков стоит запомнить, что большинство кредитных учреждений Чехии не будут работать 24, 25 и 26 декабря, а также 31 декабря и 1 января. Некоторые банки, у которых есть отделения в крупных торговых центрах, останутся открытыми, но часы их работы, а также перечень проводимых операций существенно сократятся.

По сокращенному графику работы многие банки будут функционировать уже 30 декабря. Если клиент хочет получить или отправить платеж еще в этом году, то в большинстве банков ему придется сделать это не позже 29 декабря.

 

Банки

Время работы в праздники

 

Česká spořitelna

 

23.12. обычные часы работы

24.12.–26.12. закрыто

27.12.-30.12. обычные часы работы

31.12. до 12:00 будут работать только те отделения, которые обычно открыты по выходным (в Праге, Брно, Опаве и Пльзене)

Информационная линия и SERVIS 24 будут работать непрерывно.

Для обработки в этом году платежи нужно совершить не позднее 29 декабря (в том числе в другие банки и в рамках ЕС).

 

ČSOB и Era

 

23.12. обычные часы работы

24.12.–26.12. закрыто

27.12.-30.12. обычные часы работы

31.12. и 01.01.2017 закрыто

Денежные переводы:

в рамках ČSOB – не позже 30 декабря (до 20:00 через интернет);

в другие банки Чехии – не позже 29 декабря (20:00).

 

Expobank

 

23.12. обычные часы работы

24.12.–26. 12. закрыто

27.12.-30.12. обычные часы работы

31.12. закрыто

Электронные денежные переводы будут приниматься до 19:00 30 декабря, для обработки в этом году – до 19:00 29 декабря (по ЕС – до 15:00 29 декабря).

 

Sberbank

 

23.12. обычные часы работы

24.12.–26.12. закрыто

27.12.–30.12. обычные часы работы

30.12. открыто до 16:00, в Galerie Vaňkovka в Брно до 20:00 (но после 16:00 будет осуществляться только консультирование без возможности проведения операций)

31.12. и 01.01.2017 закрыто

Внутрибанковские переводы с исполнением 30 декабря будут осуществляться по платежным поручениям, переданным в банк не позднее 17:00 30 декабря, межбанковские – не позднее 17:00 29 декабря.

Входящие платежи из других банков и в рамках SEPA будут зачислены до 17:00 30 декабря.

 

 

UniCredit Bank

 

 

23.12. обычные часы работы

24.12.–26.12. закрыто

26.12. открыто только в Праге в ТЦ Flóra до 20:00

27.12.-30.12. обычные часы работы

30.12. большинство отделений до 15:00

31.12. открыто только в Праге в ТЦ Flóra до 13:00

Обработка онлайн-платежей – до 20:00 30 декабря в рамках Чехии, до 15:00 в рамках ЕС.

 

Raiffeisenbank

 

23.12. обычные часы работы

24.12. открыты только несколько отделений в ТЦ до 12:00

25.12.-26.12. закрыто

27.12.-30.12. обычные часы работы

31.12. открыты только несколько отделений в ТЦ до 17:00

Обработка онлайн-платежей – до 24:00 30 декабря в рамках Raiffeisenbank, до 23:59 в другие чешские банки, до 16:00 29 декабря в рамках ЕС.

 

Komerční banka

 

23.12. обычные часы работы

24.12.-26.12. закрыто

27.12.-30.12. обычные часы работы

31.12. открыто только отделение по адресу Praha 10 Štěrboholy (с 10:00 до 13:00) и в Brno - Kampus (с 10:00 до 12:00)

Обработка онлайн-платежей – до 20:30 29 декабря в другие банки Чехии, до 20:30 30 декабря в рамках Komerční banka, до 29 декабря – в рамках ЕС.

 

Fio banka

 

23.12. обычные часы работы

24.12.–26.12. закрыто

27.12.-30.12. обычные часы работы

31.12. и 01.01.2017 закрыто

 

Air Bank

 

23.12. обычные часы работы

24.12.–26.12. работают только некоторые отделения в ТЦ Праги, Брно, Остравы и Пардубице

27.12.–30.12. обычные часы работы

31.12. большинство отделений закрыты

 

Equa bank

 

23.12. обычные часы работы

24.12.–26.12. закрыто

24.12. работают только некоторые отделения до 12:00

27.12.–30.12. обычные часы работы

31.12. работают только некоторые отделения до 21:00

 

Moneta Money Bank

 

23.12. обычные часы работы

24.12.–26.12. закрыто

27.12.-30.12. до 16:00

31.12. закрыто

 

mBank

 

23.12. обычные часы работы

24.12. открыты только отделения в ТЦ до 13:00

25.12.-26.12. закрыто

27.12.-30.12. обычные часы работы

31.12. открыты только отделения в ТЦ до 17:00

По материалам: Novinky, сайтов вышеуказанных банков

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Темы
праздники Рождество банки
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