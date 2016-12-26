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Прогноз на 2017 год в Чехии: рост экономики, зарплат и инфляции

Прогноз на 2017 год в Чехии: рост экономики, зарплат и инфляции

Vlada Marsheva 643 0
Министерство финансов опубликовало экономический прогноз Чехии на 2017 год.
Фото: pixabay.com
Прогноз на 2017 год в Чехии: рост экономики, зарплат и инфляции

В следующем году рост чешской экономики должен немного подняться – до 2,6% с теперешних 2,5%. Одновременно с этим еще ниже упадет безработица, что будет сопровождаться и ростом зарплат. Наряду с этим вырастет и инфляция, приблизившись к границе в 2%. Такой прогноз представило Министерство финансов ЧР на основании исследований 19 чешских специальных институтов и оценок аналитиков.

«Развитие экономики в следующем году должно остаться благоприятным. Экономическая активность по сравнению с 2016 годом должна немного вырасти. Основным двигателем экономики будет высокий уровень потребления, который станет следствием ситуации на рынке труда, когда уровень безработицы в стране будет самым низким за последние 20 лет», – прокомментировал главный экономист ING Якуб Сейдлер.

По его мнению, инфляция уже в начале года должна превысить границу в 2%, что позволит Центральному банку закончить режим валютных интервенций в середине следующего года.

Главный экономист компании Deloitte Давид Марек также считает, что рост экономики в 2017 году должен опираться, прежде всего, на внутренний спрос. Этому поспособствует рост зарплат.

По мнению аналитика ČSOB Петра Дуфека, именно недостаток новых сотрудников принудит компании быстрее поднимать предлагаемые зарплаты: в основном, у дефицитных профессий (ремесленники, рабочие). Этот тренд будет продолжаться и в 2017 году, но его будет сопровождать более высокая инфляция.

По материалам Министерства финансов, номинальный (без учета инфляции) рост зарплат в 2017 году должен составить около 5%. Таким образом, зарплаты в Чехии будут расти быстрее всего с 2008 года. Но с учетом возросшей инфляции рост реальных доходов замедлится.

Источник: ČTK

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Темы
экономика зарплата инфляция Чехия
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