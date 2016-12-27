Бюджет Чехии побил рекорд, но экономисты не рекомендуют обольщаться

Чехии удалось закрыть 2016 год с профицитным бюджетом, хотя изначально предполагался дефицит в размере 70 млрд крон.

Для казны государства нынешний год должен был оказаться очередным дефицитным, но все-таки он войдет в историю как лучший со времен возникновения Чешской Республики. Изначально бюджет на 2016 год предполагал дефицит в размере 70 млрд крон, но уже летом пошли разговоры, чтобы его удастся сократить в два раза.

В результате Министерство финансов с гордостью заявляет к концу года, что бюджет оказался профицитным – самым прибыльным с 1993 года. Но экономисты уверены: не все то золото, что блестит.

К концу октября профицит достиг 98,3 млрд крон, а ведь год назад государственная казна была в минусе более чем на 29 млрд. Впервые с 2011 года долг удалось сократить до уровня ниже 40% ВВП. Как говорил еще осенью министр Бабиш, «это благодаря налогообложению».

Профицитный бюджет в Чехии был только в первые три года ее существования. В 1994 году страна достигла своего максимума – 10,4 млрд крон. Дефицит бюджета пришел через два года и составил 1,6 млрд крон. Хуже всего было в 2009 году, когда он превысил 192 млрд крон.

Причин, почему этот год оказался таким удачным для бюджета Чехии, две: рост доходов и зарплат (благодаря росту экономики) и эффективное налогообложение. В этом году Чехия получила на 38 млрд крон больше налогов, чем в прошлом.

«Дело не только в росте экономики. Мы сделали то, что раньше здесь никто не делал. ВВП по сравнению с предыдущим годом вырос на 3,5%, в то время как доходы от налогов – почти на 8%», – говорит министр финансов.

Экономисты признают успех экономики, но все же напоминают, что Чехии не следует к этому привыкать. По их мнению, 2016 год был во многом исключительным. Произошел прилив денег из еврофондов, при этом их потребление было минимальным. Вместе с тем был необыкновенно высоким доход от налогов юрлиц, который объясняется рекордной прибылью компаний. К этому нужно добавить и высокие отчисления на социальное страхование благодаря максимальной занятости населения и росту зарплат.

Экономисты считают, что часть вырученных средств необходимо выделить на погашение госдолга, часть – на государственные инвестиции. Например, во вложениях уже давно нуждается инфраструктура и система образования. Эксперты уверены, что нужно строить новые дороги и поддерживать сферу специального образования. Компаниям не хватает технических специалистов, и это тормозит их развитие.

Каким будет бюджет на 2017 год?

На 2017 год принят бюджет с дефицитом 60 млрд крон. Этот план не смог изменить даже неожиданно хороший 2016 год. Экономисты допускают, что дефицит может оказаться меньше, но, если учитывать, что в следующем году в стране пройдут выборы, профицитная экономика не будет главным приоритетом.

Слабым местом чешского бюджета является то, что окончательный результат невозможно предугадать. И причина кроется в проблемных государственных тендерах, медленном потреблении средств из фондов ЕС и нестабильности притока денег из Евросоюза. При этом стране не хватает проектов, которые могли бы привлечь инвестиции быстрее. В следующем году европейские деньги будут снова играть ключевую роль в успешности или неуспешности экономики Чехии в целом.

Источник: lidovky.cz