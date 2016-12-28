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С января в Чехии вырастет минимальная зарплата

С января в Чехии вырастет минимальная зарплата

Vlada Marsheva 412 0
С нового года в Чехии поднимут минимальные заплаты. Инвалидов уравняют в доходах со здоровыми трудоспособными людьми.
Фото: pixabay.com
С января в Чехии вырастет минимальная зарплата

С января 2017 года минимальная зарплата в Чехии поднимется на 1100 крон и составит 11 000 крон. Рост составит больше 11%. Также поднимется минимальная зарплата для инвалидов. Они будут получать столько же, сколько здоровые трудоспособные люди.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка включил дальнейшее повышение минимальной зарплаты в задачи правительства на следующий год. По его мнению, минимальная зарплата в стране должна составлять около 40% от средней зарплаты.

Чешское правительство в коалиционном договоре обязалось постепенно поднять минимальную зарплату до 2/5 (40%) средней зарплаты. Несколько дней назад Соботка заявил, что его кабинет подготовит законопроект по очередному ее повышению в январе 2018.

Средняя зарплата в Чехии в третьем квартале 2016 года составляла 27 220 крон. 40% от этой суммы составляет 10 888 крон. Минимальная зарплата в этом году на 1000 крон ниже и составляет 36% от средней. В следующем году средняя зарплата в Чехии должна составить почти 28 800 крон. 40% от нее – это примерно 11 520 крон.

Почасовая минимальная оплата в Чехии с января 2017 года вырастет с 58,7 крон до 66 крон. Инвалидам, которым до сих пор платили меньше, чем здоровым трудоспособным людям, со следующего года будут платить столько же. Вклад государства в трудоустройство людей с физическими недостатками должен вырасти.

Источник: denik.cz

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