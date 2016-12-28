Риелторы: купить маленькую «однушку» в Праге стало почти невозможно

В Праге продается все меньше квартир и домов. Самые привлекательные объекты выставляют на аукцион, из-за чего их конечная цена вырастает на сотни тысяч крон.

Из-за высокого спроса на квартиры в новостройках, который можно отчасти объяснить рекордно низкими ипотечными ставками, предложение агентств недвижимости сократилось на 20%. С наибольшим дефицитом покупатели сталкиваются при выборе «гарсонок» (однокомнатных квартир с объединенными кухней, гостиной и спальней) в Праге и Брно. Это позволяет маклерам повышать цены. Все чаще недвижимость продают на аукционах.

Острее всего сокращение предложения почувствовали крупные агентства недвижимости. По сравнению с прошлым годом на всех порталах по продаже квартир и домов стало меньше объявлений на 35%, при этом объем продаваемой недвижимости начал сокращаться уже в последнем квартале 2015. С другой стороны, объявлений на сайте стало меньше, потому что риелторы перестали публиковать их сразу на нескольких порталах.

В агентствах недвижимости говорят, что сейчас в Праге и Брно не хватает однокомнатных квартир и 2+kk. Сократилось предложение и частных домов стоимостью до 4 млн крон. Риелторы уже даже предлагают вознаграждение тем людям, которые приведут в агентство продавца. Вместе с тем стало легче поднимать цены. Для продажи особо привлекательных объектов недвижимости проводятся аукционы. В результате стоимость жилья может возрастать на десятки – а в Праге и на сотни – тысяч крон.

Риелторы считают, что в следующем году ситуация улучшится и предложение недвижимости расширится. Способствовать этому будут ограничения на ипотечном рынке, которые исходят от Чешского национального банка. Из-за них собственное жилье станет менее доступным, следовательно, снизится и спрос. За этим последует и снижение цен на недвижимость.

Источник: ihned.cz