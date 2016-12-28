Аналитики поделились прогнозом по курсу кроны к евро в 2017 году

Важнейшую роль в определении курса кроны к евро в следующем году будет играть отмена интервенций со стороны Чешского национального банка.

Курс чешской кроны по отношению к евро в течение всего года был стабильным – около 27,00 Kč/EUR, и в этом немаловажную роль играли интервенции Чешского национального банка. Национальная валюта Чехии укрепилась в отношении британского фунта и польского злотого, но стала слабее доллара США и российского рубля.

В прогнозах на 2017 год аналитики уделяют основное внимание дате окончания интервенций Чешского нацбанка. Что касается ситуации в мире, то важен вопрос, сколько раз и как быстро будут повышаться процентные ставки в США и как на это отреагирует Европейский центральный банк. Важно также то, прекратится ли или замедлится печать новых денег.

Аналитики ожидают, что конец интервенциям Чешского нацбанка наступит во втором-третьем квартале 2017 года. Нацбанк должен достичь цели – 2% инфляции в начале следующего года. Курс валют сначала будет переменчивым, потом стабилизируется к концу года и будет варьироваться в пределах от 25,50 до 26,50 кроны за евро.

Источник: ihned.cz, ceskenoviny.cz