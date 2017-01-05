Рынку труда Чехии в этом году предрекают глубокий кризис

Чешские работодатели испытывают нехватку как квалифицированной, так и неквалифицированной рабочей силы.

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В этом году в Чехии рекордная нехватка кадров. Чтобы найти новых сотрудников, уже недостаточно просто повышать зарплату. На биржи труда обращается минимум человек, поэтому кризис на рабочем рынке в Чехии в 2017 году может еще больше углубиться.

Как показывает исследование компании Manpower, уже сейчас проблемы с дефицитом кадром испытывает 30% чешских работодателей. Это самый высокий показатель с 2008 года. В прошлом году такие проблемы касались только 18% фирм, при этом чешская экономика уже была на высоком уровне.

«Найти хорошего сотрудника становится все большей проблемой. Это касается, в первую очередь, высококвалифицированных рабочих для производства», – подтверждает директор по персоналу компании Doosan Škoda Power Рихард Кабудь.

Тем не менее, подходящих сотрудников не хватает практически во всех секторах экономики.

«К дефицитным специальностям относятся не только технические профессии. Фирмы не могут найти даже производственных рабочих и кладовщиков», – рассказывает руководитель чешского отделения Manpower Ярослава Резлерова.

По результатам исследования, которое провела компания по подбору персонала среди 750 работодателей в конце 2016 года, в Чехии не хватает врачей и других медицинских работников, а также водителей грузовиков.

Главными причинами, по которым фирмы не могут занять свободные места, наряду с нехваткой подходящих кадров, называют дефицит технических знаний и опыта кандидатов. Некоторые фирмы признаются, что уже берут на работу практически каждого желающего.

«Мы ищем далеко не только квалифицированных рабочих, а стараемся брать кого угодно, но даже среди неквалифицированной рабочей силы кандидатов недостаточно», – подтверждает директор оломоуцкого производителя подшипников Koyo Bearings Петр Новак.

Чешские компании давят на правительство, чтобы оно упростило трудоустройство зарубежных рабочих из стран вне Европы (Украины, Беларуси и др.). Но пока административных сложностей, связанных с этим процессом, меньше не становится.

Источник: idnes.cz