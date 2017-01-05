Visa: В Евросоюзе усложнят экспресс-платежи банковскими картами

Безналичные платежи в Евросоюзе больше не будут такими быстрыми и комфортными. Экспресс-оплату отменят новые правила Европейской банковской ассоциации.

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Новые правила Евросоюза сделают невозможными экспресс-платежи банковскими картами в интернете. Об этом сообщила компания Visa. Законопроект Европейской банковской ассоциации (EBA) может ограничить жителям Евросоюза доступ к интернет-магазинам вне ЕС и привести к очередям при оплате таможенных платежей или парковки. Цель запланированной меры – повысить безопасность электронных платежей и ограничить мошенничество.

Согласно законопроекту, каждая трансакция на сумму больше 10 евро (270 крон) будет требовать при подтверждении платежа еще нескольких шагов для идентификации личности: например, ввод пароля или кода и т.п. Финальную версию новых стандартов под названием Strong Customer Authentication представят 12 января 2017 года.

По информации Visa, после вступления изменений в силу клиенты больше не смогут оплачивать покупки в один клик даже в тех интернет-магазинах, где обслуживаются регулярно.

Также исчезнут быстрые автоматические платежи через мобильные приложения, в которых пользователи сохраняют данные своих карт. Visa предполагает, что изменения повлияют на половину компаний, работающих в европейской онлайн-торговле.

Регулирование платежей также может ограничить доступ к онлайн-покупкам в интернет-магазинах вне Европы. Дело в том, что законопроект обязывает международных продавцов придерживаться при продаже товаров европейским клиентам новых правил ЕС – иначе покупки будут автоматически отменять.

«Новый законопроект представляет серьезную угрозу привычному способу покупок в интернете. План EBA принесет ряд осложнений и неприятностей, увеличит число отмененных трансакций и усложнит процесс оплаты. Польза для потребителей будет либо минимальной, либо никакой», – прокомментировал новшества региональный менеджер компании Visa в Чехии и Словакии Марцел Гайдош.

Источник: ČTK