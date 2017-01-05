Последний шанс: истекает срок обмена недействительных чешских банкнот

У чехов на руках осталось более 580 млн крон недействительными купюрами номиналом 50 крон. Последний срок их обмена – март 2017 года.

Жители Чехии не хотят расставаться более чем с 11,5 млн банкнот номиналом 50 крон, которые перестали использоваться как платежное средство с апреля 2011 года. По информации Чешского национального банка, общая сумма по этим банкнотам превышает 581 млн крон.

Обменять банкноту с портретом Анежки Чешской можно только до конца марта текущего года, причем только в семи отделениях Нацбанка. На смену банкнотам 50 крон уже давно пришли монеты этой же стоимости. Замена бумажных «пятидесяток» монетами началась в 2006 году. В конце 2004 года их было в обороте 40 млн штук, к концу 2009 - 25 млн, а сейчас - 11,7 млн. Что касается монет, то их общее количество достигает почти 114 млн единиц.

В 2014 году окончательно истек срок обмена бумажных 50 крон на монеты, и чехи решили оставить себе тогда 80% банкнот. Когда из оборота выходили "двадцатки", то на руках у людей осталось чуть больше 5%.

По состоянию на конец прошлого года, в целом в обороте находится 2,2 млрд единиц чешских банкнот и монет. Их количество не сокращается даже с распространением платежных карт и приходом бесконтактных карт. В концу 2015 года было 2,08 млрд банкнот и монет.

Больше всего в Чехии выпускается монет номиналом 1 крона: их в обороте насчитывается 546 млн единиц. На одного жителя приходится в среднем 52,5 штуки - на 2,5 больше, чем годом ранее. На втором месте монета номиналом 2 кроны (43 штуки на жителя). Из бумажных денег больше всего в обороте находится банкнот номиналом 1 тысяча крон (13,5 штуки на жителя) и номиналом 2 тысяч (10 штук на жителя).

Источник: aktualne.cz