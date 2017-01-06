Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d -8 °C
Безработным в Чехии предложат отрабатывать пособие

Безработным в Чехии предложат отрабатывать пособие

Vlada Marsheva 266 1
Безработным жителям Чехии будут уменьшать пособия, если они не станут участвовать в общественных работах.
Фото: pixabay.com
Безработным в Чехии предложат отрабатывать пособие

Жители Чехии, которые не смогут в течение полугода найти работу и не будут пытаться трудоустроиться, уменьшат пособие на 1200 крон. Это почти треть пособия по безработице. С августа для сохранения полного пособия нетрудоустроенным гражданам нужно будет участвовать в общественных работах и отрабатывать свои доходы честным трудом на общественное благо: минимум 20 часов в месяц.

При разработке изменений в министерстве руководствовались принципом, что каждый работающий человек должен жить лучше того, кто не работает.

«Те, кто получает пособие по безработице больше 6 месяцев и не проявляет активности, вместо прожиточного минимума в 3410 крон будут получать 2200 крон», – объясняет Йиржи Ванясек, заместитель министра по трудоустройству в Министерства труда.

Без работы в конце ноября 2016 года в Чехии оставалось 363 тысячи человек. Из них 40% – больше года. Именно таких людей новая мера и должна принудить к активности.

Замминистра труда считает, что законопроект несет в себе не только санкции, но и возможность заработка. По его словам, закон позволяет повысить пособие на 605 крон тем людям, которые выполняли общественные работы в течение 30 часов в месяц.

На общественные работы не будут посылать граждан старше 68 лет, инвалидов, людей, которые о них заботятся, а также родителей, получающих пособие по уходу за ребенком.

Законопроект вступит в силу уже в феврале, но снижать пособия безработным начнут только через 6 месяцев: с августа. Уже со следующего месяца желающие смогут подрабатывать в течение 30 часов в месяц.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
безработица работа пособия Чехия
Читайте
по теме 
Чехи боятся, что у них отберут работу иностранцы
04.12.2016 17:50 Экономика
Чехи боятся, что у них отберут работу иностранцы
1758 0
В Чехии уровень безработицы продолжает стремительно падать
03.11.2016 13:50 Общество
В Чехии уровень безработицы продолжает стремительно падать
1267 0
В Чехии инфляция замедлилась до 0,5%, безработица упала до уровня 2008-го
10.10.2016 11:25 Экономика
В Чехии инфляция замедлилась до 0,5%, безработица упала до уровня 2008-го
1408 0
Зарплаты растут, работы хватает, но чехов злит, что зарабатывают меньше по ЕС
09.06.2016 20:50 Экономика
Зарплаты растут, работы хватает, но чехов злит, что зарабатывают меньше по ЕС
1741 0
Последние новости:
06
января
В Прагу привезут скандальную выставку человеческого тела
06.01.2017 12:37 Культура
В Прагу привезут скандальную выставку человеческого тела
42 0
Правительство не оправдало ожидания интернет-магазинов в Чехии
06.01.2017 11:11 Экономика
Правительство не оправдало ожидания интернет-магазинов в Чехии
135 0
Конец свободы в чешском интернете: «закон о прослушке» успешно продвигается в Парламенте
06.01.2017 09:34 Политика
Конец свободы в чешском интернете: «закон о прослушке» успешно продвигается в Парламенте
247 0
Когда победа не главное: чех спас жизнь сопернику на ралли «Дакар»
06.01.2017 08:42 Спорт
Когда победа не главное: чех спас жизнь сопернику на ралли «Дакар»
267 0
Сегодня по Праге проедут три короля на верблюдах
06.01.2017 08:12 Культура
Сегодня по Праге проедут три короля на верблюдах
582 0
05
января
Водителей в чешском поселке заставят снизить скорость с помощью оптической иллюзии
05.01.2017 19:02 Общество
Водителей в чешском поселке заставят снизить скорость с помощью оптической иллюзии
468 0
Последний шанс: истекает срок обмена недействительных чешских банкнот
05.01.2017 18:25 Экономика
Последний шанс: истекает срок обмена недействительных чешских банкнот
846 0
Visa: В Евросоюзе усложнят экспресс-платежи банковскими картами
05.01.2017 15:36 Экономика
Visa: В Евросоюзе усложнят экспресс-платежи банковскими картами
1345 0
В Чехию переехала опасная христианская секта из Германии
05.01.2017 15:06 Общество
В Чехию переехала опасная христианская секта из Германии
1191 0
Видео: в Чехии объявился «насильник» автомобилей
05.01.2017 12:33 Общество
Видео: в Чехии объявился «насильник» автомобилей
1609 0



Мобильная версия