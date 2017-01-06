Безработным в Чехии предложат отрабатывать пособие

Безработным жителям Чехии будут уменьшать пособия, если они не станут участвовать в общественных работах.

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Жители Чехии, которые не смогут в течение полугода найти работу и не будут пытаться трудоустроиться, уменьшат пособие на 1200 крон. Это почти треть пособия по безработице. С августа для сохранения полного пособия нетрудоустроенным гражданам нужно будет участвовать в общественных работах и отрабатывать свои доходы честным трудом на общественное благо: минимум 20 часов в месяц.

При разработке изменений в министерстве руководствовались принципом, что каждый работающий человек должен жить лучше того, кто не работает.

«Те, кто получает пособие по безработице больше 6 месяцев и не проявляет активности, вместо прожиточного минимума в 3410 крон будут получать 2200 крон», – объясняет Йиржи Ванясек, заместитель министра по трудоустройству в Министерства труда.

Без работы в конце ноября 2016 года в Чехии оставалось 363 тысячи человек. Из них 40% – больше года. Именно таких людей новая мера и должна принудить к активности.

Замминистра труда считает, что законопроект несет в себе не только санкции, но и возможность заработка. По его словам, закон позволяет повысить пособие на 605 крон тем людям, которые выполняли общественные работы в течение 30 часов в месяц.

На общественные работы не будут посылать граждан старше 68 лет, инвалидов, людей, которые о них заботятся, а также родителей, получающих пособие по уходу за ребенком.

Законопроект вступит в силу уже в феврале, но снижать пособия безработным начнут только через 6 месяцев: с августа. Уже со следующего месяца желающие смогут подрабатывать в течение 30 часов в месяц.

Источник: idnes.cz