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Правительство не оправдало ожидания интернет-магазинов в Чехии

Правительство не оправдало ожидания интернет-магазинов в Чехии

artyommm 135 0
Сейчас Парламент рассматривает поправку в законе, которая могла бы сделать исключение в законе об электронном учете выручки для интернет-магазинов. Но все понимают, что ее не одобрят.
Правительство не оправдало ожидания интернет-магазинов в Чехии

Интернет-магазины в Чехии все-таки должны будут подключиться к системе электронного учета выручки EET, несмотря на обещания министра финансов Андрея Бабиша сделать для них исключение. Окончательное решение будет зависеть от парламентских партий, и они примут его на следующей неделе. Но уже известно, что многие партии настроены решительно и не хотят делать исключение для онлайн-продавцов. Против исключений в системе электронного учета выручки уже выступили представители TOP 09, ODS и ČSSD. 

В Генеральном финансовом управлении уверены, что нужно отталкиваться от существующего закона. Другими словами, если интернет-магазины получают оплату наличными, банковскими картами или другими способами, они должны отражать свой оборот в системе EET, как и другие предприниматели.

Напомним, Андрей Бабиш высказался насчет исключения онлайн-платежей в интернет-магазинах из EET в ноябре прошлого года. «В интернет-магазинах очень много сложных платежей, поэтому, пока там не существует прямого контакта между продавцом и покупателем, я придерживаюсь точки зрения, что они должны быть исключены из системы. Мы и не подозревали, сколько видов бизнеса существует в нашей стране», – поделился министр с порталом Novinky.cz.

Владельцы интернет-магазинов в Чехии сейчас ищут возможности для того, чтобы соответствовать требованиям закона. Если поправка в закон об электронном учете выручке не будет принята, обязанность отправлять данные в EET вступит в силу для онлайн-магазинов с 1 марта нынешнего года.

Источник: echo24.cz

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Темы
интернет магазины EET Андрей Бабиш Парламент ЧР законы
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