Чешские предприятия назвали вакансии, которые сложнее всего закрывать

Чешско-немецкая торгово-промышленная палата провела исследование и выяснила, насколько сложно предприятиям республики сейчас найти квалифицированного технического специалиста.

Чешско-немецкая торгово-промышленная палата бьет тревогу: приток новых инвесторов в Чехию находится под угрозой из-за дефицита специалистов с техническим образованием. Согласно ее исследованию, почти девять из десяти иностранных компаний не могут найти на чешском рынке труда квалифицированных сотрудников со свидетельством о профессиональной подготовке. 3/4 работодателей испытывает дефицит технических кадров со средним образованием, 60% не могут закрыть вакансии, куда требуются работники с дипломами вузов.

Ученики среднеспециальных учебных заведений, которые готовятся работать в промышленном секторе, могут быть уверены, что без работы не останутся. Еще во время практики работодатели делают им предложение о трудоустройстве.

Вице-президент Чешско-немецкой торгово-промышленной палаты Павел Роман говорит, что даже те инвесторы, которые уже работают в республике, не всегда уверены, смогут ли они расширить производство, и виной тому нехватка рабочей силы.

Кроме того, палата обращает внимание на такую проблему, как недостаточная подготовка выпускников технических учебных заведений. На обучение таких специалистов на практике может уходить до двух лет. Сложнее всего в Чехии сейчас найти квалифицированного электрика, слесаря и программиста робототехники. В дополнительную подготовку кадров работодатели ежегодно инвестируют около 30 млн крон.

Источник: ceskatelevize.cz