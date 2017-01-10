Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d -6 °C
Все чешские банки предложат услугу бесконтактных платежей смартфонами

Все чешские банки предложат услугу бесконтактных платежей смартфонами

Vlada Marsheva 238 0
В ближайшее время в Чехии будет больше возможностей бесконтактных платежей смартфонами: в стране появятся универсальные приложения для клиентов всех банков.
Фото: pixabay.com
Все чешские банки предложат услугу бесконтактных платежей смартфонами

Клиенты чешских банков, которые пользуются смартфонами на операционной системе Android, в ближайшее время получат больше возможностей бесконтактной оплаты покупок в магазинах с помощью мобильного телефона. Пользователи Айфонов пока должны будут подождать подключения услуги Apple Pay из-за политики компании Apple.

Компании, специализирующиеся на платежных операциях, сделали из Чехии настоящую лабораторию по бесконтактным картам, а из жителей страны – чемпионов по их использованию. Наряду с этим чехи относительно быстро освоили использование смартфонов, и сегодня клиенты некоторых чешских банков пользуются счетом с телефона так же часто, как и с компьютера.

Поэтому было довольно странно, что еще недавно густую чешскую сеть бесконтактных платежных терминалов в чешских магазинах могли использовать для оплаты мобильным телефоном только иностранцы.

Первыми банками, предоставившими услугу оплаты смартфонами, при поддержке компании Visa стали ČSOB и Komerční banka. В этом году у них станет больше конкурентов. Мобильные платежи предложит своим клиентам  большинство остальных финансовых организаций.

На данный момент жители Чехии могут воспользоваться приложением у терминала только с картой от конкретного банка. В ближайшее время на чешский рынок должно прийти приложение Android Pay от Google, которое позволит использовать карты от всех чешских банков. Хотя официального подтверждения этой информации от Google пока не поступало, некоторые чешские банки уже готовятся подключиться к приложению.

Еще одно платежное приложение универсального характера Masterpass предложит в Чехии компания Mastercard. Сервис позволяет использовать как карты Mastercard и Maestro, так и Visa. Главное – чтобы карта была выдана любым чешским банком. Работать приложение будет через QR-код.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
платёжные карты мобильный телефон Чехия банки
Читайте
по теме 
Visa: В Евросоюзе усложнят экспресс-платежи банковскими картами
05.01.2017 15:36 Экономика
Visa: В Евросоюзе усложнят экспресс-платежи банковскими картами
1919 0
Из-за ошибки терминала чех заплатил в 7 раз больше, чем рассчитывал
19.12.2016 10:42 Общество
Из-за ошибки терминала чех заплатил в 7 раз больше, чем рассчитывал
1388 0
На чешской почте можно будет снять деньги со счета и сделать электронный перевод
08.11.2016 08:53 Общество
На чешской почте можно будет снять деньги со счета и сделать электронный перевод
473 0
Банки в Чехии: где открыть самый дешевый счет
17.09.2016 17:24 Жизнь
Банки в Чехии: где открыть самый дешевый счет
1776 0
Последние новости:
10
января
Чехия теряет статус одной из самых дешевых стран Евросоюза
10.01.2017 12:53 Экономика
Чехия теряет статус одной из самых дешевых стран Евросоюза
547 0
Служба безопасности Града снова промахнулась: пражанин вышел с большим ножом
10.01.2017 12:12 Общество
Служба безопасности Града снова промахнулась: пражанин вышел с большим ножом
397 1
В Праге истребили почти тысячу зараженных птиц
10.01.2017 10:57 Общество
В Праге истребили почти тысячу зараженных птиц
320 0
Россиянин попросил убежище в Чехии из-за проблем после репоста статьи в соцсети
10.01.2017 09:43 Общество
Россиянин попросил убежище в Чехии из-за проблем после репоста статьи в соцсети
1457 0
09
января
Министерство здравоохранения запретило вывозить из Чехии лекарство от гриппа
09.01.2017 18:17 Общество
Министерство здравоохранения запретило вывозить из Чехии лекарство от гриппа
908 0
Беларусь отменяет визы для граждан Чехии и еще 79 государств
09.01.2017 16:34 Политика
Беларусь отменяет визы для граждан Чехии и еще 79 государств
818 0
Групповая поездка на поезде в Чехии: скидка больше не полагается
09.01.2017 14:08 Общество
Групповая поездка на поезде в Чехии: скидка больше не полагается
546 0
Рекорд чешских кинотеатров: максимальная посещаемость и самый кассовый фильм
09.01.2017 13:20 Культура
Рекорд чешских кинотеатров: максимальная посещаемость и самый кассовый фильм
759 0
Чехи смогут получить дотации на экологичное жилье по новым пунктам
09.01.2017 12:49 Общество
Чехи смогут получить дотации на экологичное жилье по новым пунктам
578 0
Пражский град рассекретил зарплаты высших чиновников Чехии
09.01.2017 11:49 Политика
Пражский град рассекретил зарплаты высших чиновников Чехии
1176 0



Мобильная версия