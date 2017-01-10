Все чешские банки предложат услугу бесконтактных платежей смартфонами

В ближайшее время в Чехии будет больше возможностей бесконтактных платежей смартфонами: в стране появятся универсальные приложения для клиентов всех банков.

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Клиенты чешских банков, которые пользуются смартфонами на операционной системе Android, в ближайшее время получат больше возможностей бесконтактной оплаты покупок в магазинах с помощью мобильного телефона. Пользователи Айфонов пока должны будут подождать подключения услуги Apple Pay из-за политики компании Apple.

Компании, специализирующиеся на платежных операциях, сделали из Чехии настоящую лабораторию по бесконтактным картам, а из жителей страны – чемпионов по их использованию. Наряду с этим чехи относительно быстро освоили использование смартфонов, и сегодня клиенты некоторых чешских банков пользуются счетом с телефона так же часто, как и с компьютера.

Поэтому было довольно странно, что еще недавно густую чешскую сеть бесконтактных платежных терминалов в чешских магазинах могли использовать для оплаты мобильным телефоном только иностранцы.

Первыми банками, предоставившими услугу оплаты смартфонами, при поддержке компании Visa стали ČSOB и Komerční banka. В этом году у них станет больше конкурентов. Мобильные платежи предложит своим клиентам большинство остальных финансовых организаций.

На данный момент жители Чехии могут воспользоваться приложением у терминала только с картой от конкретного банка. В ближайшее время на чешский рынок должно прийти приложение Android Pay от Google, которое позволит использовать карты от всех чешских банков. Хотя официального подтверждения этой информации от Google пока не поступало, некоторые чешские банки уже готовятся подключиться к приложению.

Еще одно платежное приложение универсального характера Masterpass предложит в Чехии компания Mastercard. Сервис позволяет использовать как карты Mastercard и Maestro, так и Visa. Главное – чтобы карта была выдана любым чешским банком. Работать приложение будет через QR-код.

Источник: idnes.cz