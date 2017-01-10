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Чехия теряет статус одной из самых дешевых стран Евросоюза

Чехия теряет статус одной из самых дешевых стран Евросоюза

Vlada Marsheva 547 0
Цены на потребительские продукты в Чехии в декабре росли быстрее, чем за последние 4 года. Также подорожало топливо, услуги и блюда в ресторанах.
Фото: pixabay.com
Чехия теряет статус одной из самых дешевых стран Евросоюза

По информации Чешского статистического управления, рост цен в Чехии стал самым высоким за последние 4 года. Потребительские цены в декабре выросли на 2% по сравнению с прошлым годом, а инфляция приблизилась к тому уровню, который ЦБ Чехии устанавливал как цель. Растущая инфляция должна принудить Нацбанк прекратить ослабление курса кроны.

Причиной роста инфляции в декабре эксперты называют подорожание продуктов, топлива и услуг вследствие роста зарплат. Если в первые 10 месяцев 2016 году эти значения тянули инфляцию вниз, то с ноября они начали расти.

По данным Aktualne.cz, стоимость овощей в декабре поднялась на 41,5%, мясо подорожало на 20%, яйца – на 13,7%. Цены на топливо в Чехии выросли в среднем на 4,3%.  Кроме того, инфляцию потянули вверх и цены в ресторанах, которые поднялись на 4,7%.

«Введение электронного учета выручки в декабре стало катализатором повышения цен в ресторанах. По нашим оценкам, приблизительно 20% ресторанов подняли в декабре цены на 10%», – комментирует главный экономист банка Komerční banka Ян Веймелек.

Самой высокой за последние годы инфляция в Чехии была на стыке 2012 и 2013 гг. В ноябре 2013 года она упала до 1,9% с предыдущих 2,4%. За весь 2016 год средний уровень инфляции в Чехии достиг 0,7%, что стало самым высоким значением за последние 3 года. Аналитики ожидают, что инфляция в районе 2% продержится и в 2017 году. Уже в первые месяцы она может превысить границу в 2%.

Рост инфляции должен принудить ЦБ Чехии прекратить валютные интервенции, но в начале 2017 года этого не ожидают. Согласно обязательствам Центробанка, конец интервенций может прийти только во втором квартале 2017 года. Если Нацбанк не соблюдет это условие, это может отрицательно повлиять на его репутацию на финансовых рынках.

Согласно последним данным Евростата за 2015 год, потребительские цены в Чехии были одними из самых низких в Евросоюзе. Например, по стоимости молочных продуктов Чехия занимала предпоследнее место, обгоняя только Польшу. По ценам на овощи и фрукты, а также на алкогольные напитки Чехия была четвертой от конца. Одними из самых дешевых в Чехии были сигареты (5-я страна с конца), одежда и обувь (третья страна с конца).

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Темы
продукты цены Чехия инфляция
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