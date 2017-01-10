Брно хочет привлечь как можно больше иностранцев на работу в Чехию

Чешский Брно и его окрестности должны будут стать тем местом, куда иностранцам захочется приезжать жить и работать.

Фото: Брно, pixabay.com

Южноморавский край собирается запустить масштабную кампанию за 46 млн крон, с помощью которой в Брно и окрестности хотят привлечь талантливых иностранных специалистов. Агентство, которое будет разрабатывать кампанию под названием Velvet Innovation («Бархатная инновация»), пока еще не выбрали, но ему предстоит создать рекламные ролики, сайты, мобильные приложения и слоганы.

Специалистам по рекламе нужно будет создать единый бренд, который будет представлять Брно как быстрорастущий, технологически развитый регион, куда стоит переехать из-за рубежа. Исполнителя будет выбирать Южноморавский инновационный центр (Jihomoravské inovační centrum, JIC). Он помогает подающим надежды фирмам начинать бизнес. В прошлом, например, такую поддержку получил один из самых успешных чешских стартапов, поисковик дешевых авиабилетов Kiwi.com (ранее известный как SkyPicker).

Предполагается, что в рамках кампании иностранцы смогут получить полную практическую информацию о регионе из одного источника. Южная Моравия сейчас конкурирует в Центральной Европе с Дрезденом и Штутгартом в области привлечения IT-специалистов. Большой спрос также и на инженеров в сфере машиностроения и электроники. В Брно, например, уже работает крупная американская корпорация Honeywell, а также множество других передовых компаний-разработчиков и исследовательских лабораторий, которым не хватает чешских специалистов. Они вынуждены искать сотрудников и за границей.

Пресс-атташе Южноморавского края подтверждает, что регион испытывает дефицит высококвалифицированных сотрудников, поэтому спрос на них будет только расти. Привлечение новых специалистов будет играть ключевую роль в развитии края.

В брненском Expat Centre, который помогает иностранцам найти работу и жилье, говорят, что дефицит кадров тормозит развитие компаний. В прошлом году эксперты журнала fDi Intelligence (относится к престижной британской газете Financial Times) благодаря работе этого центра оценили Брно как один из двух городов мира, где лучше всего заботятся об интеграции иностранцев.

Источник: ihned.cz