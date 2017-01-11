IKEA в Праге начала выкупать собственную б/у мебель

Магазин шведской сети обещает, что продавать б/у мебель будет по ценам, о которых договорился с ее владельцем.

IKEA в пражском районе Зличин начала скупать свою б/у мебель. На специальном сайте DruhýŽivotNábytku.cz находится форма, через которую можно выставить на продажу уже использованные предметы мебели шведского бренда.

Каждый такой предмет человек должен сфотографировать с нескольких сторон, а потом сделать отчетливые снимки той детали, на которой, например, появилась царапина либо отошла краска. Дефекты не должны быть серьезные, так как IKEA выкупает только мебель в полной комплектации и исключительно в хорошем состоянии.

Люди могут предложить IKEA, например, б/у диваны, кресла, стеллажи, стулья, столы, системы хранения, зеркала, детскую или садовую мебель. IKEA сразу отказалась от покупки матрасов, кухонь и аксессуаров (столовое белье, приборы освещения и текстиль).

Покупка б/у мебели от владельцев товаров IKEA в Чехии уже неделю доступна всем желающим. В рамках тестирования услуги 20 сотрудников магазина выставили на продажу старую мебель, но спрос на нее был слабым. Откликнулись только единичные покупатели из Праги и ее окрестностей.

Продавцы подержанной мебели должны проходить проверку магазина IKEA, который будет судить о состоянии товара и адекватности цены. Если все в порядке, продавец получит приглашение доставить мебель в собранном виде. Те, кто не может самостоятельно привезти б/у товар, могут заплатить 300 крон, и мебель вывезет магазин.

За проданную мебель клиенту будет предоставлена скидочная карта. В течение трех месяцев она будет пополнена на сумму, о которой продавец и магазин договорились. IKEA обещает, что будет продавать б/у мебель за ту сумму, которую предложил ее владелец. В ассортименте наряду с подержанной мебелью будут представлены и те товары, которые были сняты с продажи, но соответствуют условиям для продажи товаров б/у.

Источник: aktualne.cz