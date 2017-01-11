Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d -11 °C
IKEA в Праге начала выкупать собственную б/у мебель

IKEA в Праге начала выкупать собственную б/у мебель

artyommm 109 0
Магазин шведской сети обещает, что продавать б/у мебель будет по ценам, о которых договорился с ее владельцем.
IKEA в Праге начала выкупать собственную б/у мебель

IKEA в пражском районе Зличин начала скупать свою б/у мебель. На специальном сайте DruhýŽivotNábytku.cz находится форма, через которую можно выставить на продажу уже использованные предметы мебели шведского бренда.

Каждый такой предмет человек должен сфотографировать с нескольких сторон, а потом сделать отчетливые снимки той детали, на которой, например, появилась царапина либо отошла краска. Дефекты не должны быть серьезные, так как IKEA выкупает только мебель в полной комплектации и исключительно в хорошем состоянии.

Люди могут предложить IKEA, например, б/у диваны, кресла, стеллажи, стулья, столы, системы хранения, зеркала, детскую или садовую мебель. IKEA сразу отказалась от покупки матрасов, кухонь и аксессуаров (столовое белье, приборы освещения и текстиль). 

Покупка б/у мебели от владельцев товаров IKEA в Чехии уже неделю доступна всем желающим. В рамках тестирования услуги 20 сотрудников магазина выставили на продажу старую мебель, но спрос на нее был слабым. Откликнулись только единичные покупатели из Праги и ее окрестностей.

Продавцы подержанной мебели должны проходить проверку магазина IKEA, который будет судить о состоянии товара и адекватности цены. Если все в порядке, продавец получит приглашение доставить мебель в собранном виде. Те, кто не может самостоятельно привезти б/у товар, могут заплатить 300 крон, и мебель вывезет магазин. 

За проданную мебель клиенту будет предоставлена скидочная карта. В течение трех месяцев она будет пополнена на сумму, о которой продавец и магазин договорились. IKEA обещает, что будет продавать б/у мебель за ту сумму, которую предложил ее владелец. В ассортименте наряду с подержанной мебелью будут представлены и те товары, которые были сняты с продажи, но соответствуют условиям для продажи товаров б/у.

Источник: aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
IKEA Прага
Читайте
по теме 
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
22.12.2016 12:31 Общество
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
1402 0
Сеть IKEA займется продажей подержанной мебели
20.12.2016 13:01 Общество
Сеть IKEA займется продажей подержанной мебели
718 0
Сеть Ikea откроет в Праге еще один магазин
11.11.2016 10:43 Общество
Сеть Ikea откроет в Праге еще один магазин
1349 0
Торговая сеть Kika вслед за IKEA запускает онлайн-магазин
23.09.2016 11:41 Общество
Торговая сеть Kika вслед за IKEA запускает онлайн-магазин
549 0
Последние новости:
11
января
Редактор чешской газеты о том, почему чехи беднее немцев и австрийцев
11.01.2017 11:31 Авторские колонки
Редактор чешской газеты о том, почему чехи беднее немцев и австрийцев
1 0
Чешский профессор рассказала, у кого больше шансов бросить курить
11.01.2017 09:28 Общество
Чешский профессор рассказала, у кого больше шансов бросить курить
215 0
Где в Праге можно бесплатно покататься на лыжах и коньках
11.01.2017 08:58 Спорт
Где в Праге можно бесплатно покататься на лыжах и коньках
143 0
10
января
Брно хочет привлечь как можно больше иностранцев на работу в Чехию
10.01.2017 19:06 Экономика
Брно хочет привлечь как можно больше иностранцев на работу в Чехию
791 0
Пражанам решили рассказать, что о них думают иностранцы
10.01.2017 18:09 Общество
Пражанам решили рассказать, что о них думают иностранцы
1162 0
Находчивый чех закрылся в примерочной гипермаркета и съел полцыпленка
10.01.2017 17:42 Общество
Находчивый чех закрылся в примерочной гипермаркета и съел полцыпленка
956 0
Чехия теряет статус одной из самых дешевых стран Евросоюза
10.01.2017 12:53 Экономика
Чехия теряет статус одной из самых дешевых стран Евросоюза
1498 0
Служба безопасности Града снова промахнулась: пражанин вышел с большим ножом
10.01.2017 12:12 Общество
Служба безопасности Града снова промахнулась: пражанин вышел с большим ножом
922 0
Все чешские банки предложат услугу бесконтактных платежей смартфонами
10.01.2017 11:31 Экономика
Все чешские банки предложат услугу бесконтактных платежей смартфонами
417 0
В Праге истребили почти тысячу зараженных птиц
10.01.2017 10:57 Общество
В Праге истребили почти тысячу зараженных птиц
700 0



Мобильная версия