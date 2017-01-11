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Эксперты о проблеме Чехии: У нас нет дешевой рабочей силы, у нас – дешевая экономика

Эксперты о проблеме Чехии: У нас нет дешевой рабочей силы, у нас – дешевая экономика

artyommm 48 0
Вице-президент Союза промышленности и транспорта Чехии рассказал, почему инвесторам не хватает специалистов, а замглавы профсоюзов объяснил, чем опасно привлекать на работу специалистов из Украины и других стран.
Эксперты о проблеме Чехии: У нас нет дешевой рабочей силы, у нас – дешевая экономика

Уровень безработицы в Чехии в декабре снизился до 5,2% по сравнению декабрем 2015 года, когда безработица достигала 6,2%. Компании, между тем, говорят о дефиците кадров, в особенности – квалифицированных. Могли бы предприятия привлечь новых сотрудников с помощью повышения зарплаты?

Вице-президент Союза промышленности и транспорта ЧР Радек Шпицар утверждает, что это помогло бы, и компании это уже делают. Но он уточняет, что рост зарплат в прошлом году был больше, чем рост экономики. 

Труд в Чехии, по его словам, обходится недешево.

«У нас одни из самых высоких сопутствующих расходов из государств ОЭСР. У нас нет дешевого труда, но у нас дешевая экономика, и в этом проблема, – говорит Шпицар. – У нас не немецкая экономика конечных производителей. Из-за коммунистического прошлого и сложной трансформации, к сожалению, мы должны выбраться из пасти субподрядной экономики. У нас должно быть больше конечных производителей и национальных предприятий».

Вице-президент Союза подчеркнул, что иностранные инвесторы, получившие опыт в Чехии, медлят со следующими инвестициями. Вкладывать деньги в более привлекательные производства не позволяет дефицит выпускников технических вузов, нехватка качественной инфраструктуры, отсутствие строительства дорог и слабое сотрудничество предприятий и университетов по сравнению с другими странами ОЭСР. 

Заместитель председателя Чешско-моравской конфедерации профсоюзов Вит Самек считает, что условием экономической интеграции в ЕС должно было быть экономическое и социальное сближение стран, но на деле это не происходит. 

«Различия те же, что и 25 лет назад. Странам ЕС выгодно, что расширился рынок с дешевой рабочей силой, и он позволяет им получать большую прибыль», – утверждает эксперт.

Он говорит, что выпустить один и тот же автомобиль в Чехии и Германии – большая финансовая разница для производителя. Расходы в Германии будут на треть выше, а зарплаты немецким рабочим – в три раза больше. На них, например, должны заработать чешские рабочие. 

«Именно поэтому в наших странах большой интерес к сотрудникам из Украины и других стран. Компании знают, что получают еще более дешевую рабочую силу. Но почва будет уходить у нас из-под ног. Поэтому наши врачи и остальные уезжают на Запад... Смысл есть в экономической интеграции: мы должны работать в одинаковой среде и, насколько это возможно, на одинаковых условиях, это касается и зарплат», – заключает Самек.

Источник: rozhlas.cz

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Темы
экономика работа безработица инвестиции Украина Чехия Германия
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