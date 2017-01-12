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В Чехии заработал полноценный интернет-магазин IKEA – с доставкой

В Чехии заработал полноценный интернет-магазин IKEA – с доставкой

artyommm 246 0
Купить товары IKEA в Чехии можно было онлайн с июня прошлого года, но доставку клиентам предложили только сейчас.
Фото: pixabay.com
В Чехии заработал полноценный интернет-магазин IKEA – с доставкой

IKEA запустила полноценную онлайн систему заказов, через которую можно купить любой товар из предлагаемого ассортимента, а также заказать доставку домой или в офис за фиксированную плату. 

Система начала работать в тестовом режиме еще в июне прошлого года: товары можно было заказать онлайн, но их не доставляли – клиенты должны были позаботиться о самовывозе из определенных магазинов сети. 

Заказать товар онлайн, чтобы сэкономить время, и лично забрать его из IKEA можно за 300 крон. Стоимость доставки зависит от суммы в заказе (так же, как услуги по комплектации и сборке): товары общей стоимостью до 5 тысяч крон привезут за 600 крон; доставка товаров на сумму до 150 тысяч крон обойдется в 3 тысячи крон; если сумма еще выше, то тогда заказ привезут бесплатно. Товары, купленные онлайн, можно вернуть без указания причин в течение 365 дней.

Кроме удобной доставки, IKEA теперь выступает как посредник, скупающий и затем продающий собственную б/у мебель. 

Источник: czechcrunch.cz

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IKEA интернет магазины Чехия
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