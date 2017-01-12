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Народное такси BlaBlaCar в Чехии ничего не заработало

Народное такси BlaBlaCar в Чехии ничего не заработало

artyommm 145 0
Сервис BlaBlaCar уже год работает в Чехии, но успеха на местном рынке пока не добился. Руководство объясняет это стадией роста.
Фото: pixabay.com
Народное такси BlaBlaCar в Чехии ничего не заработало

Прошел год, как сервис народного такси BlaBlaCar в полной версии начал работать на чешском рынке. Перед этим он выкупил и национальный Jízdomat. Но этого для успеха оказалось недостаточно. «В среднем по Европе в автомобиле ездят два человека, а у нас – три», – объясняет глава чешского филиала BlaBlaCar Павел Проуза. 

За первый год работы в Чехии пользователи BlaBlaCar предложили 1,6 млн мест в автомобилях, но сколько именно было реально потом занято – не сообщается. В компании только говорят, что в среднем – 30%. Также осталось в тайне, сколько именно пользователей чешскому BlaBlaCar удалось привлечь за год. Руководство говорит, что филиал пока только занимается этим и выстраивает стратегию продвижения бренда.

Известно только, что самыми популярными остались маршруты из Праги в Брно, Пльзень и Оломоуц, средняя протяженность одной поездки составила 197 км.

Пока компания ничего не зарабатывает в Чехии и не собирается вводить плату за свой сервис, объясняя этой стадией роста. Бесплатно BlaBlaCar работает и в других странах на Востоке Европы. По словам руководства чешского филиала, платной модель сервиса может стать уже к концу этого года. Какую именно форму она будет иметь, неизвестно. 

Сервис народного такси пытается отойти от ассоциаций только со студентами. BlaBlaCar с обеих сторон пользуются люди около 30 лет, водители обычно немного старше.

Источник: lupa.cz

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такси Чехия транспорт бизнес интернет
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