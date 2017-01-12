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Иностранцы обогнали чехов по зарплатам в республике

Иностранцы обогнали чехов по зарплатам в республике

artyommm 675 0
Чешское статистическое управление предоставило данные за 2015 год о том, сколько в Чехии зарабатывают иммигранты.
Фото: pixabay.com
Иностранцы обогнали чехов по зарплатам в республике

Чешское статистическое управление опубликовало данные за 2015 год об иностранцах, легально проживающих в республике, и их зарплатах. Из 464 700 иностранных граждан в Чехии в прошлом году работали 407 тысяч, из них 324 тысячи – наемными работниками, 84 тысячи – предпринимателями. 

3/4 работающих иностранцев в Чехии приехали из стран ЕС, больше всего среди них словаков – 46% от общего числа. За последние годы на работу в Чехию все чаще приезжают румыны и болгары. Среди иностранцев-предпринимателей по численности лидируют вьетнамцы и украинцы. 

Статистика говорит, что иностранные сотрудники уже давно не являются неквалифицированной рабочей силой, готовой трудиться за низкую зарплату. Сейчас в Чехии больше всего зарабатывают словаки, которые по зарплатам обгоняют на четверть даже самих чехов.

«Граждане Словакии зарабатывали в среднем 33 226 крон в коммерческой сфере и 35 604 кроны – в государственной. Высокие зарплаты были также у граждан России», – говорят в статистическом управлении.

Средняя заработная плата сотрудников – чехов и иностранцев – в 2015 году в коммерческом секторе составила 27 777 крон, в государственном – 27 971 крону. Финансовую успешность словаков в Чехии объясняют отсутствием языкового барьера, а также образованием, полученным в ЧР. Это позволяет им занимать высокооплачиваемые должности. В статистическом управлении говорят, что еще десять лет назад словаки не получали такие высокие зарплаты в Чехии. Сейчас речь идет не о миграции неквалифицированной рабочей силы, а об утечке мозгов, как считают в Словакии.

Зарплаты иностранцев из третьих стран опережают доходы и чехов, и граждан ЕС

Иностранцы в Чехии зарабатывают больше местного населения, что нехарактерно для стран ЕС. По данным Евростата, медианная зарплата за год, которую получал чех в 2015 году, составила 8 151 евро, иностранец из третьих стран – 8 504 евро, гражданин ЕС – 7 904 евро.

Эксперты объясняют это более строгими условиями для получения разрешения на пребывание. После экономического кризиса их ужесточили, и число иностранцев из третьих стран в Чехии, желающих работать на низкооплачиваемых должностях, уменьшилось. 

Источник: aktualne.cze15.cz 

 

Гражданство

Зарплата в государственной  сфере

Зарплата в коммерческой сфере

Средняя з/п (кроны)

Средняя з/п (кроны)

Словакия

35 604

33 226

Россия

32 067

26 070

Чехия

27 928

27 520

Болгария

26 877

23 733

Польша

24 084

28 299

Украина

23 198

20 647

Остальные

30 180

44 163

В среднем

27 971

27 777

 

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Темы
Чехия статистика иностранцы зарплата
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