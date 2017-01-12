Иностранцы обогнали чехов по зарплатам в республике

Чешское статистическое управление предоставило данные за 2015 год о том, сколько в Чехии зарабатывают иммигранты.

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Чешское статистическое управление опубликовало данные за 2015 год об иностранцах, легально проживающих в республике, и их зарплатах. Из 464 700 иностранных граждан в Чехии в прошлом году работали 407 тысяч, из них 324 тысячи – наемными работниками, 84 тысячи – предпринимателями.

3/4 работающих иностранцев в Чехии приехали из стран ЕС, больше всего среди них словаков – 46% от общего числа. За последние годы на работу в Чехию все чаще приезжают румыны и болгары. Среди иностранцев-предпринимателей по численности лидируют вьетнамцы и украинцы.

Статистика говорит, что иностранные сотрудники уже давно не являются неквалифицированной рабочей силой, готовой трудиться за низкую зарплату. Сейчас в Чехии больше всего зарабатывают словаки, которые по зарплатам обгоняют на четверть даже самих чехов.

«Граждане Словакии зарабатывали в среднем 33 226 крон в коммерческой сфере и 35 604 кроны – в государственной. Высокие зарплаты были также у граждан России», – говорят в статистическом управлении.

Средняя заработная плата сотрудников – чехов и иностранцев – в 2015 году в коммерческом секторе составила 27 777 крон, в государственном – 27 971 крону. Финансовую успешность словаков в Чехии объясняют отсутствием языкового барьера, а также образованием, полученным в ЧР. Это позволяет им занимать высокооплачиваемые должности. В статистическом управлении говорят, что еще десять лет назад словаки не получали такие высокие зарплаты в Чехии. Сейчас речь идет не о миграции неквалифицированной рабочей силы, а об утечке мозгов, как считают в Словакии.

Зарплаты иностранцев из третьих стран опережают доходы и чехов, и граждан ЕС

Иностранцы в Чехии зарабатывают больше местного населения, что нехарактерно для стран ЕС. По данным Евростата, медианная зарплата за год, которую получал чех в 2015 году, составила 8 151 евро, иностранец из третьих стран – 8 504 евро, гражданин ЕС – 7 904 евро.

Эксперты объясняют это более строгими условиями для получения разрешения на пребывание. После экономического кризиса их ужесточили, и число иностранцев из третьих стран в Чехии, желающих работать на низкооплачиваемых должностях, уменьшилось.

Источник: aktualne.cz, e15.cz



