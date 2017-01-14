Чешским политикам подняли зарплаты и премии

Стало известно, сколько будут получать чешские депутаты, министры, президент и премьер-министр в 2017 году.

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С середины января 2017 года зарплаты чешских депутатов впервые превысят 70 тысяч крон в месяц. Вырастут и доходы и у законодателей: от сенаторов до министров и президента. Например, президентская зарплата в Чехии достигнет 236 тысяч крон, а премьер-министр будет получать 190 тысяч крон в месяц.

По сравнению с 2016 годом депутаты будут получать на 5 300 крон больше: 71 100 крон вместо 65 680 крон. Зарплата министров поднимется с 125 279 крон до 135 616 крон. Премьер-министр будет получать 190 916 крон в месяц (вместо 176 643 кроны). Президентская зарплата вырастет до 236 999 крон с 218 934 кроны. Также поднимут премии для депутатов.

Причиной поднятия зарплат политиков называют, прежде всего, благоприятную экономическую ситуацию в Чехии в последние годы.

Согласно результатам голосования читателей на портале idnes.cz, большинство из них считает, что зарплаты у чешских законодателей слишком высокие.

Также в этом году Пражский град рассекретил информацию о том, сколько получают верховные чиновники администрации президента. Эти сведения журналисты пытались получить два года.

Источник: idnes.cz