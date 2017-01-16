Бесстрашный вор в Праге: украл карты из машины и тут же обналичил деньги в банкомате

Воры в Праге не боятся ничего: мужчина обокрал машину на парковке возле торгового центра, а потом обналичил деньги с украденных банковских карт, не опасаясь, что его снимут камеры видеонаблюдения.

Полиция Праги разыскивает мужчину, который обокрал припаркованный возле торгового центра на Ходове автомобиль. В нем он нашел портфель с банковскими картами. Неизвестный подошел с ними к банкомату и обналичил деньги (по данным полиции – 290 тысяч крон). При этом его сняли камеры видеонаблюдения.

Личность преступника пока не удалось установить. Полиция просит помощи у граждан. Если кто-то узнает этого человека на снимках, позвоните по номеру 158. Мужчину подозревают в совершении двух преступлений: воровство, подделка и изменение платежных инструментов. За это ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Источник: idnes.cz