Бесстрашный вор в Праге: украл карты из машины и тут же обналичил деньги в банкомате

Полиция Праги разыскивает мужчину, который обокрал припаркованный возле торгового центра на Ходове автомобиль. В нем он нашел портфель с банковскими картами. Неизвестный подошел с ними к банкомату и обналичил деньги (по данным полиции – 290 тысяч крон). При этом его сняли камеры видеонаблюдения.
Личность преступника пока не удалось установить. Полиция просит помощи у граждан. Если кто-то узнает этого человека на снимках, позвоните по номеру 158. Мужчину подозревают в совершении двух преступлений: воровство, подделка и изменение платежных инструментов. За это ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Источник: idnes.cz