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Big Mac Index: Сколько должен на самом деле стоить один доллар США в Чехии

Big Mac Index: Сколько должен на самом деле стоить один доллар США в Чехии

artyommm 750 0
Составители рейтинга Big Mac Index, который основан на теории паритета покупательской способности, снова сравнили цены на популярные сэндвичи от McDonald’s и курсы валют.
Фото: www.instagram.com, @alessandro_maker_italy
Big Mac Index: Сколько должен на самом деле стоить один доллар США в Чехии

Стоимость чешской кроны по отношению к доллару США меньше на 43% той, которая должна быть в действительности. Такую информацию содержит январская версия рейтинга Bic Mac Index, основанного на ценах на «Биг-Маки» в филиалах сети McDonald’s в разных странах. Исследование демонстрирует колебания обменных курсов в отдельных государствах.

Журнал The Economist выпускает рейтинг Bic Mac Index с 1986 года, основываясь на теории паритета покупательской способности. Она предполагает, что одни и те же товары в пересчете на валюту должны стоить в разных странах одинаково. Если бы это было так, то при рекомендуемой цене на гамбургер в Чехии (75 крон) один доллар должен был бы стоить около 15 крон. По актуальному курсу Чешского Нацбанка, он стоит 25,34 кроны. Таким образом, самый знаменитый сэндвич в мире должен был бы продаваться в Чехии за 128 крон (именно столько заплатят чехи за «Биг-Мак» в McDonald’s, если окажутся в США).

Дешевле всего сейчас эти сэндвичи продаются в Египте, валюта которого больше всего девальвирована по отношению к доллару (более чем на 70%). За один Big Mac египтянин платит всего 1,5 доллара. Так же дешево обойдется этот продукт и украинцу. Меньше двух долларов за Big Mac платят жители Малайзии и ЮАР. 

Дороже всего продукт от McDonald’s в пересчете на доллары США стоит в Швейцарии. За один сэндвич жители и гости этой страны должны отдавать 6,4 доллара. Больше пяти долларов Big Mac стоит в Норвегии, Швеции, Венесуэле и Бразилии.

Источник: aktualne.cz

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