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В Праге пропала опасная душевно больная женщина

В Праге пропала опасная душевно больная женщина

Vlada Marsheva 477 0
Полиция ищет пропавшую психически больную женщину, которая может проявлять агрессию.
Фото: Дагмар Матейкова, Policie ČR
В Праге пропала опасная душевно больная женщина

Пражская полиция ищет 41-летнюю психически больную женщину, которая потенциально может быть агрессивной. В понедельник утром она покинула охраняемую квартиру в Праге 9, чтобы отправиться на работу в терапевтической мастерской. Но туда она не пришла. Об этом сообщил пресс-секретарь пражской полиции Томаш Гулан.

«Пропавшая женщина страдает серьезными заболеваниями центральной нервной системы. Она использует лекарства от эпилепсии, антидепрессанты и нейролептики. Если она не будет пить эти медикаменты, то может стать агрессивной», – рассказал Гулан.

Разыскиваемая Дагмар Матейкова, по словам Гулана, плохо ориентируется в пространстве. Она способна перемещаться только в тех местах, которые хорошо знает.

С учетом состояния здоровья женщины и ее возможной агрессивности полиция просит жителей не пытаться задержать больную самостоятельно, а сразу же вызвать полицейских.

На момент исчезновения на женщине была надета синяя зимняя куртка с розовыми узорами, большой розовый шарф, оранжевая вязаная шапка, синие штаны и бежевые ботинки. При себе у Дагмар были документы, но мобильный телефон она оставила дома.

Возможную информацию о местонахождении Дагмар Матейковой просят сообщать по горячей линии 158.

Источник: Novinky.cz

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