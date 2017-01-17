Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d -4 °C
Рост зарплат в Чехии: торговые сети начали бороться за кассиров

Рост зарплат в Чехии: торговые сети начали бороться за кассиров

artyommm 268 0
Несмотря на рост оплаты труда, работники в сфере розничной торговли в Чехии все равно получают намного меньше, чем в среднем по республике.
Фото: pixabay.com
Рост зарплат в Чехии: торговые сети начали бороться за кассиров

Сетевые магазины в Чехии вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, чтобы не потерять их. Низкий уровень безработицы и вытекающая из этого высокая конкуренция среди работодателей только на руку работникам в сфере розничной торговли. 

За последние два года зарплаты в отрасли выросли на десятки процентов. Но, несмотря на повышение, оплата труда в сфере торговли в Чехии все равно остается ниже среднего. В компании Lidl говорят, что за последние пять лет зарплата со старта для продавцов выросла на 47% и составляет теперь не менее 18 625 крон. 

Профсоюзы утверждают, что в пражских сетевых магазинах начинающие продавцы не могут рассчитывать на зарплату выше 14 тысяч крон. На портале Platy.cz указана средняя предлагаемая зарплата для продавца в размере 14 007 крон, для кладовщика – 13 642 кроны. При этом средняя зарплата в Чехии за третий квартал 2016 года достигла 27 220 крон. По информации профсоюзов, в сфере розничной торговли в ЧР работает 180 тысяч человек. 

Какие зарплаты у продавцов в сетевых магазинах Чехии

В сети Lidl продавец с нагрузкой 40 ч в неделю получает 20 382 кроны. Стартовая зарплата – 18 625 крон при такой же занятости. 

В сети Albert продавцы при полной занятости получают 15 500 крон. С 1 января зарплаты там повысились на 8,5%.

IKEA ввела новую систему оплаты труда в Центральной Европе, в результате большинство сотрудников стало зарабатывать больше. Компания увеличила свои расходы на оплату труда на 9%.

В Kaufland говорят, что зарплаты сотрудников в прошлом году выросли на 20%, но точные цифры называть отказались. В объявлении о приеме на работу говорится, что кассиру в одном из филиалов сеть готова предложить 16-18 тысяч крон.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
Торговля магазины зарплата Чехия
Читайте
по теме 
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
21.12.2016 16:46 Экономика
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
803 0
Сеть IKEA займется продажей подержанной мебели
20.12.2016 13:01 Общество
Сеть IKEA займется продажей подержанной мебели
750 0
Чешские онлайн-магазины переходят в офлайн
20.12.2016 10:36 Общество
Чешские онлайн-магазины переходят в офлайн
838 0
Рождественские подарки в Чехии: еще можно успеть с онлайн-покупкой вовремя
13.12.2016 14:02 Общество
Рождественские подарки в Чехии: еще можно успеть с онлайн-покупкой вовремя
601 0
Последние новости:
17
января
Январь в Праге будет самым холодным за последние 40 лет
17.01.2017 10:23 Общество
Январь в Праге будет самым холодным за последние 40 лет
84 0
Чехия вошла в ТОП-10 стран мира для любителей чтения
17.01.2017 09:44 Культура
Чехия вошла в ТОП-10 стран мира для любителей чтения
109 0
В Праге пропала опасная душевно больная женщина
17.01.2017 09:08 Экономика
В Праге пропала опасная душевно больная женщина
477 0
16
января
Британцы безвозмездно спасают наследие Чехии
16.01.2017 19:00 Культура
Британцы безвозмездно спасают наследие Чехии
420 0
Чешские ученые: Через суши с тихоокеанским лососем можно заразиться ленточными червями
16.01.2017 17:35 Общество
Чешские ученые: Через суши с тихоокеанским лососем можно заразиться ленточными червями
1311 0
Чехия решила, как будет готовиться к изменениям климата
16.01.2017 16:31 Общество
Чехия решила, как будет готовиться к изменениям климата
516 0
Big Mac Index: Сколько должен на самом деле стоить один доллар США в Чехии
16.01.2017 16:26 Экономика
Big Mac Index: Сколько должен на самом деле стоить один доллар США в Чехии
977 0
Чешские студенты будут голодать в память о Яне Палахе
16.01.2017 15:49 Культура
Чешские студенты будут голодать в память о Яне Палахе
367 0
Видео: в спортзале чешского города во время матча обвалилась крыша
16.01.2017 15:27 Общество
Видео: в спортзале чешского города во время матча обвалилась крыша
476 0
Бесстрашный вор в Праге: украл карты из машины и тут же обналичил деньги в банкомате
16.01.2017 11:26 Экономика
Бесстрашный вор в Праге: украл карты из машины и тут же обналичил деньги в банкомате
1601 0



Мобильная версия