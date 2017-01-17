Рост зарплат в Чехии: торговые сети начали бороться за кассиров

Несмотря на рост оплаты труда, работники в сфере розничной торговли в Чехии все равно получают намного меньше, чем в среднем по республике.

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Сетевые магазины в Чехии вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, чтобы не потерять их. Низкий уровень безработицы и вытекающая из этого высокая конкуренция среди работодателей только на руку работникам в сфере розничной торговли.

За последние два года зарплаты в отрасли выросли на десятки процентов. Но, несмотря на повышение, оплата труда в сфере торговли в Чехии все равно остается ниже среднего. В компании Lidl говорят, что за последние пять лет зарплата со старта для продавцов выросла на 47% и составляет теперь не менее 18 625 крон.

Профсоюзы утверждают, что в пражских сетевых магазинах начинающие продавцы не могут рассчитывать на зарплату выше 14 тысяч крон. На портале Platy.cz указана средняя предлагаемая зарплата для продавца в размере 14 007 крон, для кладовщика – 13 642 кроны. При этом средняя зарплата в Чехии за третий квартал 2016 года достигла 27 220 крон. По информации профсоюзов, в сфере розничной торговли в ЧР работает 180 тысяч человек.

Какие зарплаты у продавцов в сетевых магазинах Чехии

В сети Lidl продавец с нагрузкой 40 ч в неделю получает 20 382 кроны. Стартовая зарплата – 18 625 крон при такой же занятости.

В сети Albert продавцы при полной занятости получают 15 500 крон. С 1 января зарплаты там повысились на 8,5%.

IKEA ввела новую систему оплаты труда в Центральной Европе, в результате большинство сотрудников стало зарабатывать больше. Компания увеличила свои расходы на оплату труда на 9%.

В Kaufland говорят, что зарплаты сотрудников в прошлом году выросли на 20%, но точные цифры называть отказались. В объявлении о приеме на работу говорится, что кассиру в одном из филиалов сеть готова предложить 16-18 тысяч крон.

Источник: ceskenoviny.cz