Сделка года: чешский миллиардер покупает 11 торговых центров

Группа компаний Радована Витека заключила договор на покупку крупнейших торговых центров в Чехии, Венгрии, Польше и Румынии.

Группа компаний CPI Property Group, принадлежащая чешскому миллиардеру Радовану Витека, приобретает несколько крупных торговых центров в Чехии, Венгрии, Польше и Румынии. Всего Витек намерен купить 11 объектов недвижимости у компании CBRE Global Investors, которая в данный момент владеет ими через свои фонды.

Обе стороны договорились не разглашать суммы транзакции. По информации издания Hospodářské noviny, стоимость всех приобретаемых объектов недвижимости может колебаться в районе 18 млрд крон.

«Приобретение недвижимости в таком объеме представляет для нашей группы важный рубеж. В современной конкурентной среде мы считаем заключение такой важной сделки большим успехом. В регионе Центральной и Восточной Европы она определенно станет сделкой года», – прокомментировал директор CPI Property Group Мартин Немечек.

Группа компаний Радована Витека на данный момент владеет самым большим количеством площадей для розничной торговли в Чехии. Благодаря новому приобретению она увеличит размер своего портфолио в сегменте торговых центров вдвое. Всего в ее собственности будет 20 торговых центров площадью около 430 тысяч м2. Еще сотни квадратных метров недвижимости компании составляют ретейл-парки и другие торговые площади.

Список всех объектов недвижимости компании Радована Витека: Торговые центры - ТЦ Olympia Plzeň

- ТЦ Nisa Liberec

- ТЦ Ogrody shopping centre в Польше (Эльблонг)

- Felicia shopping centre в Румынии (Яссы)

- Polus shopping centre в Венгрии (Будапешт)

- Campona shopping centre в Венгрии (Будапешт) Торговые и административные центры: - Zlatý Anděl в Праге

- Andrássy Complex в Будапеште 2 гипермаркета Interspar в Венгрии. Ретейл-парк Plzeň возле ТЦ Olympia

Источник: ihned.cz