Сделка года: чешский миллиардер покупает 11 торговых центров

Группа компаний CPI Property Group, принадлежащая чешскому миллиардеру Радовану Витека, приобретает несколько крупных торговых центров в Чехии, Венгрии, Польше и Румынии. Всего Витек намерен купить 11 объектов недвижимости у компании CBRE Global Investors, которая в данный момент владеет ими через свои фонды.
Обе стороны договорились не разглашать суммы транзакции. По информации издания Hospodářské noviny, стоимость всех приобретаемых объектов недвижимости может колебаться в районе 18 млрд крон.
«Приобретение недвижимости в таком объеме представляет для нашей группы важный рубеж. В современной конкурентной среде мы считаем заключение такой важной сделки большим успехом. В регионе Центральной и Восточной Европы она определенно станет сделкой года», – прокомментировал директор CPI Property Group Мартин Немечек.
Группа компаний Радована Витека на данный момент владеет самым большим количеством площадей для розничной торговли в Чехии. Благодаря новому приобретению она увеличит размер своего портфолио в сегменте торговых центров вдвое. Всего в ее собственности будет 20 торговых центров площадью около 430 тысяч м2. Еще сотни квадратных метров недвижимости компании составляют ретейл-парки и другие торговые площади.
Список всех объектов недвижимости компании Радована Витека:
Торговые центры
- ТЦ Olympia Plzeň
- ТЦ Nisa Liberec
- ТЦ Ogrody shopping centre в Польше (Эльблонг)
- Felicia shopping centre в Румынии (Яссы)
- Polus shopping centre в Венгрии (Будапешт)
- Campona shopping centre в Венгрии (Будапешт)
Торговые и административные центры:
- Zlatý Anděl в Праге
- Andrássy Complex в Будапеште
2 гипермаркета Interspar в Венгрии.
Ретейл-парк Plzeň возле ТЦ Olympia
Источник: ihned.cz