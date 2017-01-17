Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n -3 °C
Сделка года: чешский миллиардер покупает 11 торговых центров

Сделка года: чешский миллиардер покупает 11 торговых центров

Vlada Marsheva 613 0
Группа компаний Радована Витека заключила договор на покупку крупнейших торговых центров в Чехии, Венгрии, Польше и Румынии.
Сделка года: чешский миллиардер покупает 11 торговых центров

Группа компаний CPI Property Group, принадлежащая чешскому миллиардеру Радовану Витека, приобретает несколько крупных торговых центров в Чехии, Венгрии, Польше и Румынии. Всего Витек намерен купить 11 объектов недвижимости у компании CBRE Global Investors, которая в данный момент владеет ими через свои фонды.

Обе стороны договорились не разглашать суммы транзакции. По информации издания Hospodářské noviny, стоимость всех приобретаемых объектов недвижимости может колебаться в районе 18 млрд крон.

«Приобретение недвижимости в таком объеме представляет для нашей группы важный рубеж. В современной конкурентной среде мы считаем заключение такой важной сделки большим успехом. В регионе Центральной и Восточной Европы она определенно станет сделкой года», – прокомментировал директор CPI Property Group Мартин Немечек.

Группа компаний Радована Витека на данный момент владеет самым большим количеством площадей для розничной торговли в Чехии. Благодаря новому приобретению она увеличит размер своего портфолио в сегменте торговых центров вдвое. Всего в ее собственности будет 20 торговых центров площадью около 430 тысяч м2. Еще сотни квадратных метров недвижимости компании составляют ретейл-парки и другие торговые площади.

 

Список всех объектов недвижимости компании Радована Витека:

Торговые центры

- ТЦ Olympia Plzeň
- ТЦ Nisa Liberec
- ТЦ Ogrody shopping centre в Польше (Эльблонг)
- Felicia shopping centre в Румынии (Яссы)
- Polus shopping centre в Венгрии (Будапешт)
- Campona shopping centre в Венгрии (Будапешт)

Торговые и административные центры:

- Zlatý Anděl в Праге
- Andrássy Complex в Будапеште

2 гипермаркета Interspar в Венгрии.

Ретейл-парк Plzeň возле ТЦ Olympia

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
недвижимость торговые центры
Читайте
по теме 
Обзор: сколько стоят квартиры в разных районах Праги
05.01.2017 11:12 Рынок недвижимости
Обзор: сколько стоят квартиры в разных районах Праги
2293 0
Пражский Жижков вошел в список самых трендовых районов мира от Airbnb
29.12.2016 18:13 Общество
Пражский Жижков вошел в список самых трендовых районов мира от Airbnb
2195 0
Директор Института развития Праги откровенно рассказал о проблемах столицы
29.12.2016 08:54 Общество
Директор Института развития Праги откровенно рассказал о проблемах столицы
1213 0
Риелторы: купить маленькую «однушку» в Праге стало почти невозможно
28.12.2016 16:04 Экономика
Риелторы: купить маленькую «однушку» в Праге стало почти невозможно
2970 0
Последние новости:
17
января
Последствия Чернобыля в Чехии: каждый второй кабан на Шумаве заражен
17.01.2017 19:35 Общество
Последствия Чернобыля в Чехии: каждый второй кабан на Шумаве заражен
1 0
Чешские вузы хотят привлечь еще больше иностранных студентов
17.01.2017 19:02 Общество
Чешские вузы хотят привлечь еще больше иностранных студентов
44 0
Мобильный интернет в Чехии один из самых дорогих в Евросоюзе
17.01.2017 14:58 Экономика
Мобильный интернет в Чехии один из самых дорогих в Евросоюзе
315 0
Чехию заполонили фальшивые румынские паспорта
17.01.2017 13:12 Общество
Чехию заполонили фальшивые румынские паспорта
683 0
Январь в Праге будет самым холодным за последние 40 лет
17.01.2017 10:23 Общество
Январь в Праге будет самым холодным за последние 40 лет
707 0
Чехия вошла в ТОП-10 стран мира для любителей чтения
17.01.2017 09:44 Культура
Чехия вошла в ТОП-10 стран мира для любителей чтения
360 0
В Праге пропала опасная душевно больная женщина
17.01.2017 09:08 Экономика
В Праге пропала опасная душевно больная женщина
955 0
Рост зарплат в Чехии: торговые сети начали бороться за кассиров
17.01.2017 09:08 Экономика
Рост зарплат в Чехии: торговые сети начали бороться за кассиров
638 0
16
января
Британцы безвозмездно спасают наследие Чехии
16.01.2017 19:00 Культура
Британцы безвозмездно спасают наследие Чехии
535 0
Чешские ученые: Через суши с тихоокеанским лососем можно заразиться ленточными червями
16.01.2017 17:35 Общество
Чешские ученые: Через суши с тихоокеанским лососем можно заразиться ленточными червями
1653 0



Мобильная версия