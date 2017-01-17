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Мобильный интернет в Чехии один из самых дорогих в Евросоюзе

Мобильный интернет в Чехии один из самых дорогих в Евросоюзе

Vlada Marsheva 315 0
Чехия оказалась в конце Евросоюза по использованию мобильного интернета. Причиной такого низкого потребления называют высокие цены и ограниченные лимиты.
Фото: pixabay.com
Мобильный интернет в Чехии один из самых дорогих в Евросоюзе

На данный момент высокоскоростной интернет LTE доступен 98% жителям Чехии. Это на 4% больше, чем в 2015 году. Несмотря на это, Чехия занимает третье место с конца по использованию мобильных данных в Евросоюзе. Меньше чехов мобильным интернетом пользуются только в Греции и Бельгии. Об этом сообщил член совета Чешского телекомуникационного управления Ондржей Малы.

Причиной такого низкого использования мобильных данных называют высокие цены и ограниченные лимиты на интернет у операторов. Однако представители мобильных операторов с этим не согласны:

«Около 80% наших клиентов не используют даже месячный трафик. В среднем каждый клиент потребляет около 1 ГБ мобильных данных», – прокомментировала пресс-секретарь компании О2 Луцие Пехачкова.

По статистике, норма ежемесячного потребления мобильных данных у клиентов трех чешских операторов составляет 1,5 ГБ.

«По стоимости мобильного интернета Чехия занимает 4-е место в Европе. Нужно не ограничивать пользователей, а предлагать им безлимитные тарифы», – говорит Малы и добавляет, что конкурентная борьба, которая могла бы снизить цены, влияет только на рынок корпоративных клиентов. По его словам, фирмы, в отличие от частных лиц, могут сэкономить 90% стоимости интернета.

На дорогостоящие тарифы в Чехии еще в прошлом году обращала внимание организация dTest. Сравнение цен во всей Европе показало, что чешские мобильные операторы предлагают самые худшие условия.

Источник: ihned.cz

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Темы
мобильная связь интернет цены Чехия
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