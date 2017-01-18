Через 7 лет бесхозная недвижимость в Чехии окончательно перейдет государству

Наследникам недвижимости в Чехии, принадлежавшей в большинстве случаев эмигрантам и жертвам Второй мировой войны, остается менее 7 лет, чтобы заявить о своем праве на собственность.

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Чехия разыскивает владельцев 4 тысяч домов. Ежегодно тысячи чехов претендуют на право собственности в отношении бесхозной недвижимости, но только сотни из них его получают.

Перипетии истории 20 века привели к тому, что в Чехии остаются без владельцев 218 тысяч зданий и участков, записанных в кадастр недвижимости. Государство пытается найти 163 тысячи собственников.

В списке не только небольшие земельные участки, но и престижные здания. Более чем 4 тысячам «неидентифицированных» владельцев принадлежат частные и доходные дома, дачи, гаражи и поместья. Чаще всего эта недвижимость находится в собственности жителей Чехии, эмигрировавших из страны или пострадавшим во время Второй мировой войны.

Собственникам (а точнее – их наследникам) остается меньше 7 лет, чтобы получить право собственности на участки и здания. Если они не успеют в этот срок, то владения перейдут государству.

Больше всего бесхозных зданий находится в Среднечешском, Южноморавском и Устецком краях, меньше всего – в Карловарском и Либерецком. Ежегодно тысячи чехов пытаются унаследовать недвижимость от предполагаемых прадедов, «дядь и теть». Но в 90% случаев на наследство претендуют люди, у которых с первоначальным владельцем общая только фамилия.

10% удается доказать родство – с помощью свидетельств о рождении, смерти или браке, а также документов, касающихся недвижимости, например, выписок из реестров земельных участков и др. Какие именно бумаги следует предоставлять, подскажут в региональных филиалах государственного представительства (úřad pro zastupování státu).

Источник: dotyk.cz