Большая разница: в Чехии сравнили доходы семей в разных краях

Доходы семьи из трех человек в Остравы и Праге отличаются почти на 12 000 крон в месяц. Разумеется, в пользу пражан. Такую информацию о сравнении доходов семей в разных краях Чехии опубликовало Чешское статистическое управление.
Сравнение в очередной раз подтвердило, что самые высокие доходы в Чехии получают семьи в Праге. На одного члена семьи в среднем приходится 18 010 крон в месяц. Самые маленькие доходы у семей в Моравскосилезском крае. Здесь на одного члена семьи приходится только 11 709 крон. Разница между благосостоянием семей в этих двух краях достигает более 6300 крон на человека.
Низкие доходы, не превышающие 12 100 крон на одного члена семьи в месяц, получают жители Злинского и Устецкого краев. Больше среднего дохода по стране, который составляет 13 587 крон на одного человека, получают семьи в Среднечешском, Пльзенском и Краловоградецком краях.
Среди причин доминирования Праги по уровню доходов семей называют более высокие зарплаты, что обусловлено концентрацией крупных компаний в столице. Кроме того, уровень безработицы в Праге традиционно ниже, чем в других городах страны. С другой стороны, в столице выше цены на аренду и покупку недвижимости.
Жители Среднечешского края получают больше остальных из-за близости столицы и расположения заводов автомобильной компании Škoda Auto.
Исходя из общего уровня доходов семей, формируется и субъективное восприятие своей прибыли у людей. Во время исследования сотрудники Статистического управления спрашивали респондентов, легко ли им жить на свои доходы.
44% пражан ответило, что жить на свою зарплату им легко. 23,6% жителей Праги признались, что им с трудом хватает зарабатываемых денег. В Моравскосилезском крае на жизнь легко зарабатывает 36,7% семей. 32,7% ответили, что им не хватает денег.
Доходы чешских семей
|
Край
|
Доход (чистая прибыль на человека в кронах)
|
Прага
|
18 010
|
Среднечешский
|
14 533
|
Краловоградецкий
|
14 130
|
Пльзенский
|
13 684
|
Южноморавский
|
13 334
|
Карловарский
|
13 273
|
Либерецкий
|
13 212
|
Южночешский
|
12 793
|
Оломоуцкий
|
12 665
|
Высочина
|
12 643
|
Пардубицкий
|
12 560
|
Устецкий
|
12 089
|
Злинский
|
12 056
|
Моравскосилезский
|
11 709
|
Чешская Республика
|
13 587
|
Источник: Чешское статистическое управление
Источник: tyden.cz