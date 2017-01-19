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Большая разница: в Чехии сравнили доходы семей в разных краях

Большая разница: в Чехии сравнили доходы семей в разных краях

Vlada Marsheva 340 0
Чешское статистическое управление опубликовало данные последнего исследования доходов семей в разных краях Чехии.
Фото: pixabay.com
Большая разница: в Чехии сравнили доходы семей в разных краях

Доходы семьи из трех человек в Остравы и Праге отличаются почти на 12 000 крон в месяц. Разумеется, в пользу пражан. Такую информацию о сравнении доходов семей в разных краях Чехии опубликовало Чешское статистическое управление.

Сравнение в очередной раз подтвердило, что самые высокие доходы в Чехии получают семьи в Праге. На одного члена семьи в среднем приходится 18 010 крон в месяц. Самые маленькие доходы у семей в Моравскосилезском крае. Здесь на одного члена семьи приходится только 11 709 крон. Разница между благосостоянием семей в этих двух краях достигает более 6300 крон на человека.

Низкие доходы, не превышающие 12 100 крон на одного члена семьи в месяц, получают жители Злинского и Устецкого краев. Больше среднего дохода по стране, который составляет 13 587 крон на одного человека, получают семьи в Среднечешском, Пльзенском и Краловоградецком краях.

Среди причин доминирования Праги по уровню доходов семей называют более высокие зарплаты, что обусловлено концентрацией крупных компаний в столице. Кроме того, уровень безработицы в Праге традиционно ниже, чем в других городах страны. С другой стороны, в столице выше цены на аренду и покупку недвижимости.

Жители Среднечешского края получают больше остальных из-за близости столицы и расположения заводов автомобильной компании Škoda Auto.

Исходя из общего уровня доходов семей, формируется и субъективное восприятие своей прибыли у людей. Во время исследования сотрудники Статистического управления спрашивали респондентов, легко ли им жить на свои доходы.

44% пражан ответило, что жить на свою зарплату им легко. 23,6% жителей Праги признались, что им с трудом хватает зарабатываемых денег. В Моравскосилезском крае на жизнь легко зарабатывает 36,7% семей. 32,7% ответили, что им не хватает денег.

Доходы чешских семей

Край

Доход (чистая прибыль на человека в кронах)

Прага

18 010

Среднечешский

14 533

Краловоградецкий

14 130

Пльзенский

13 684

Южноморавский

13 334

Карловарский

13 273

Либерецкий

13 212

Южночешский

12 793

Оломоуцкий

12 665

Высочина

12 643

Пардубицкий

12 560

Устецкий

12 089

Злинский

12 056

Моравскосилезский

11 709

Чешская Республика

13 587
   
 

Источник: Чешское статистическое управление

Источник: tyden.cz

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зарплата Чехия
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