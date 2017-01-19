Большая разница: в Чехии сравнили доходы семей в разных краях

Чешское статистическое управление опубликовало данные последнего исследования доходов семей в разных краях Чехии.

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Доходы семьи из трех человек в Остравы и Праге отличаются почти на 12 000 крон в месяц. Разумеется, в пользу пражан. Такую информацию о сравнении доходов семей в разных краях Чехии опубликовало Чешское статистическое управление.

Сравнение в очередной раз подтвердило, что самые высокие доходы в Чехии получают семьи в Праге. На одного члена семьи в среднем приходится 18 010 крон в месяц. Самые маленькие доходы у семей в Моравскосилезском крае. Здесь на одного члена семьи приходится только 11 709 крон. Разница между благосостоянием семей в этих двух краях достигает более 6300 крон на человека.

Низкие доходы, не превышающие 12 100 крон на одного члена семьи в месяц, получают жители Злинского и Устецкого краев. Больше среднего дохода по стране, который составляет 13 587 крон на одного человека, получают семьи в Среднечешском, Пльзенском и Краловоградецком краях.

Среди причин доминирования Праги по уровню доходов семей называют более высокие зарплаты, что обусловлено концентрацией крупных компаний в столице. Кроме того, уровень безработицы в Праге традиционно ниже, чем в других городах страны. С другой стороны, в столице выше цены на аренду и покупку недвижимости.

Жители Среднечешского края получают больше остальных из-за близости столицы и расположения заводов автомобильной компании Škoda Auto.

Исходя из общего уровня доходов семей, формируется и субъективное восприятие своей прибыли у людей. Во время исследования сотрудники Статистического управления спрашивали респондентов, легко ли им жить на свои доходы.

44% пражан ответило, что жить на свою зарплату им легко. 23,6% жителей Праги признались, что им с трудом хватает зарабатываемых денег. В Моравскосилезском крае на жизнь легко зарабатывает 36,7% семей. 32,7% ответили, что им не хватает денег.

Доходы чешских семей

Край Доход (чистая прибыль на человека в кронах) Прага 18 010 Среднечешский 14 533 Краловоградецкий 14 130 Пльзенский 13 684 Южноморавский 13 334 Карловарский 13 273 Либерецкий 13 212 Южночешский 12 793 Оломоуцкий 12 665 Высочина 12 643 Пардубицкий 12 560 Устецкий 12 089 Злинский 12 056 Моравскосилезский 11 709 Чешская Республика 13 587 Источник: Чешское статистическое управление

Источник: tyden.cz