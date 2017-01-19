ЦБ Чехии ужесточит условия ипотек при перегреве рынка

Чешский Нацбанк готов еще больше ужесточить условия предоставления ипотечных кредитов, если рынок недвижимости будет проявлять признаки перегрева.

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Если чешский рынок недвижимости будет проявлять признаки перегрева, Нацбанк будет готов к дальнейшему ужесточению условий выдачи кредитов. Об этом в среду сообщил депутатам президент ЦБ Чехии Йиржи Руснок на презентации доклада о финансовой стабильности.

В прошлом году ЦБ Чехии снизил сумму допустимых ипотечных кредитов до уровня 95% от стоимости недвижимости. С апреля 2017 года получить ипотечный кредит в Чехии можно будет только на 90% от стоимости жилья. Ограничение ипотечного кредитования, по словам управляющего Нацбанком Йиржи Руснока, необходимо из-за риска возникновения спирали между ценами на недвижимость и кредитами на ее покупку.

«Мы готовы ограничить ипотечные кредиты еще больше, если это будет необходимо. На данный момент ограничения до 90% от стоимости недвижимости будет достаточно», – заявил Руснок.

Также Руснок добавил, что на данный момент Нацбанк не характеризует ситуацию на чешском рынке недвижимости как острый перегрев, который бы представлял риск для финансовой стабильности государства. Но в связи с вероятностью повышения спроса и цен на недвижимость, а также значительного количества кредитов с высоким риском, банк еще в прошлом году решил ужесточить свои ограничения.

По словам Руснока, уровень невыплаченных кредитов в Чехии пока ниже европейской нормы и составляет 4,5-4,7%. У ипотек этот показатель еще лучше.

Также управляющий Нацбанком напомнил, что правительство в понедельник приняло законопроект о ЦБ Чехии, который позволит Центробанку получить законное право определять параметры кредитов на жилье. На данный момент Центробанк объявляет параметры ипотечного кредитования в форме рекомендаций, которые не обязательно соблюдать. Новый законопроект еще должен принять Парламент и подписать президент.

Для справки Понятие «перегрев рынка недвижимости» подразумевает ситуацию, когда рынок недвижимости в стране долгое время остается устойчивым и прибыльным, спрос на жилье постоянно растет и начинает опережать предложение: квартиры покупают быстрее, чем строят новые. Рост спроса влечет за собой и рост цен, что, в свою очередь, стимулирует дальнейший рост спроса вплоть до ажиотажного. В результате этого процесса цены на недвижимость оказываются гораздо выше их реальной стоимости.

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Источник: ihned.cz