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Мировой IT-гигант выкупил чешский стартап за миллиарды крон

Мировой IT-гигант выкупил чешский стартап за миллиарды крон

artyommm 634 0
Oracle купил за миллиарды крон чешский стартап Apiary. Точная сумма сделки держится в секрете.
Фото: Иллюстрация pixabay.com
Мировой IT-гигант выкупил чешский стартап за миллиарды крон

Одна из самых крупных в мире IT-компаний в мире, Oracle, купила чешский стартап Apiary. Совладельцем фирмы является звездный американский инвестор Стив Андерсон. Сумму сделки оценивают в миллиарды крон. 

Еще три года назад молодой бизнесмен Якуб Нешетршил точно знал, что не будет продавать свою компанию Apiary. Она должна была расти самостоятельно при поддержке успешных технологических инвесторов, например, Credo Ventures и Baseline Ventures. Но осенью прошлого года все изменилось: отказать предложению такого колосса в мире IT, как Oracle, было невозможно. В ходе стратегического партнерства стороны убедились в том, что у них получается вместе работать. Логическим продолжением этого сотрудничества стала последующая аквизиция.

На Oracle работает 130 тысяч человек по всему миру. Сотни программистов трудятся в его чешском офисе. Покупка стартапа Apiary обошлась ему в сумму до сотни миллионов долларов. Детали сделки держатся в тайне. Главный чешский инвестор фирмы, Ондржей Бартош из фонда Credo Ventures, только сообщил, что в кронах это десятизначная сумма. 

Apiary, в офисах которой в пражском Карлине и Сан-Франциско работает 33 человека, разработала очень специфичный продукт. Он предоставляет программистам инструмент для создания интерфейса, который позволяет приложениям и программам от разных разработчиков взаимодействовать друг с другом на разных устройствах.

Аквизиция чешской фирмы Apiary, основанной 6 лет назад, IT-гигантом Oracle стала исключительным событием в чешских реалиях. Сравнить его можно, например, с 2013 годом, когда другой колосс из Силиконовой долины, Cisco, купил пражский стартап Cognitive Security; или продажей чешских компаний Systinet и NetBeans за миллиарды крон. 

Источник: ihned.cz

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стартапы бизнес IT
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