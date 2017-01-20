В Праге построят престижный район на месте бывшей пивоварни

Инвестиционная группа Penta миллиардера Марека Доспивы выкупила участки бывшей пивоварни в Нусле в районе Праги 4: здесь построят престижный район.

Фото: Вид сверху на комплекс нусельской пивоварни в Праге 4.

Миллиардер Марек Доспива со своими коллегами из инвестиционной группы Penta приобрел комплекс бывшей пивоварни в Нусле. Переговоры шли полтора года: наконец, компании удалось выкупить престижные участки в Праге 4 площадью почти с Карлову площадь. Большую часть комплекса Penta купила у инвестиционной группы Prosperita holding.

«Нам удалось скупить 3 гектара участков у трех независимых владельцев, и благодаря этому мы теперь контролируем целый комплекс. Но пока наш проект только на стартовой линии», – прокомментировал менеджер компании Penta Михал Нечесанек, который отвечает за проект.

На месте пивоварни собираются выстроить новый район, в котором будет расположено 350-400 квартир. В строительство планируют вложить 2 млрд крон.

Охраняемое историческое здание пивоварни девелопер не собирается разрушать: его сохранят, но отреставрируют. Внутри пивоварни хотят расположить магазины, нестандартные офисы и несколько жилых квартир. Остальные постройки (например, старые склады и гаражи) сровняют с землей, чтобы освободить место для новых строений.

Группа компаний отказалась говорить, сколько ей пришлось заплатить за участки. По мнению экспертов по недвижимости, сумма может составить от 150 до 450 млн крон. Общая цена участков может быть и выше с учетом того, что крупные территории в широком центре Праги, в который входит Прага 4, считаются большим дефицитом для девелоперов.

Если все пойдет по плану, то стройка начнется в течение трех лет. Это будет зависеть от результатов переговоров со специалистами по достопримечательностям и городской частью.

Источник: ihned.cz