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Чехию высоко оценили в глобальном рейтинге привлекательных для работы стран

Чехию высоко оценили в глобальном рейтинге привлекательных для работы стран

Vlada Marsheva 375 0
В рейтинге привлечения талантов The Global Talent Competitiveness Index за 2017 год Чехия добилась высокой оценки. Первая – Швейцария.
Фото: https://www.instagram.com/weheartbrno/ @weheartbrno
Чехию высоко оценили в глобальном рейтинге привлекательных для работы стран

В глобальном рейтинге The Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2017, оценивающем привлекательность 118 стран мира по условиям работы для высококвалифицированных специалистов, Чехия заняла высокое 23-е место, опередив Францию, Италию, Испанию, а также соседние Польшу и Словакию.

Самой привлекательной страной мира для привлечения талантов в 2017 году стала Швейцария. За ней следуют Сингапур, Великобритания, США и Швеция.Также в десятке лидеров Австралия, Люксембург, Дания, Финляндия и Норвегия.

В исследовании GTCI 2017 года впервые оценивали и некоторые города мира с точки зрения их привлекательности для работы. В первую пятерку вошли Копенгаген, Цюрих, Хельсинки, Сан-Франциско и шведский Гетеборг. Из чешских городов 22-е место в рейтинге занял Брно. Прага в этом году не участвовала в рейтинге, так как у нее не было необходимых для исследования данных.

Чехию называют Меккой для программистов и местных IT-компаний. Не только такие гиганты, как Avast или AVG, но и многие другие чешские стартапы успешно конкурируют с крупными международными компаниями. Чешская Силиконовая долина появилась благодаря хорошим учебным заведениям и многолетней традиции именно в Брно.

«Брно – исторически студенческий город, он до сих пор привлекает молодые таланты и способствует их дальнейшему развитию. Брно также весьма привлекателен для фирм в области IT и разработки», – рассказал директор компании Adecco ČR Ондржей Висоглад.

В категории государств Восточной и Южной Европы Чехия достигла самых лучших результатов по всем исследуемым параметрам.

«Также исследование указало на аспекты, которые необходимо улучшить, чтобы удержать в Чехии высококвалифицированных сотрудников и одновременно привлечь кандидатов из других стран, что при актуальном дефиците кадров на рынке – наша главная задача», – добавил Висоглад.

По словам Висоглада, исследование также показало, что Чехии нужно больше приспособить политику трудоустройства к меняющимся глобальным и технологическим условия и укрепить связь частного и государственного сектора, чтобы наладить более тесное сотрудничество в сфере системы образования и рабочего рынка.

Всемирный рейтинг GTCI разработала организация The Business School for the World в сотрудничестве с агентством Adecco Group и сингапурским институтом Human Capital Leadership Institute.

Отдельные страны в рейтинге оценивали с точки зрения условий рабочего рынка, торговли и ее регулирования, экономического роста, образовательной системы, политики трудоустройства, связи отдельных государственных и частных институтов, уровню жизни и общей привлекательности страны для квалифицированных сотрудников.

«У лидирующих в рейтинге стран образовательная система хорошо приспособлена к требованиям экономики. Также они характеризуются высокой мобильностью и гибкостью рынка труда и большим количеством возможностей для карьерного развития», – написали авторы исследования.

Здесь можно скачать инфографику с полным списком стран, вошедших в рейтинг The Global Talent Competitiveness Index 2017.

Источник: global-indices.insead.edu, Právo

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работа рейтинг Чехия
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