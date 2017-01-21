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В стране появились традиционные чешские магазины

В стране появились традиционные чешские магазины

artyommm 648 0
Ассоциация чешских традиционных магазинов проверяет предприятия торговли на соблюдение жестких требований к качеству сервиса и ассортимента и выдает соответствующий сертификат. В Чехии уже семь магазинов получили желанную отметку.
Фото: pixabay.com
В стране появились традиционные чешские магазины

Качественные магазины в Чехии с преимущественно чешскими товарами начали отмечать новыми сертификатами. Отметку под названием «Традиционный чешский магазин» (Tradiční český obchod) от Ассоциации традиционных чешских магазинов уже получили первые семь торговых объектов в республике. 

Сертификат получили два магазина сети Brněnka (Purkyňova ul. и nám. Míru в Брно), два объекта из сети Enapo (tř. T. Bati в Отроковице и ul. J. A. Bati в Злине), два магазина сети Pramen (ul. K. Štěcha v Ческе-Будеевице и Masarykovo nám. в Смрожвке), а также один объект сети Jednota Trojanova ul. в Раковнике.

По мнению главы Ассоциации, отметка «Традиционный чешский магазин» должна поддерживать и повышать конкурентоспособность независимых точек продаж, которые соответствуют сложным требованиям к качеству сервиса и ассортимента. При этом только чешского происхождения (не зарубежная сеть) и преобладания продуктов производства Чехии (не менее 60%) недостаточно для того, чтобы получить сертификат. Для оценки магазина важен также экстерьер и интерьер объекта, вежливые и профессиональные сотрудники, а также то, насколько комфортно покупателям совершать покупки.

На новый сертификат уже претендуют десятки магазинов по всей республике. Те, кто его не получит, хотя бы узнают о сильных и слабых сторонах объекта благодаря аудиту. Магазину дадут месяц на то, чтобы устранить недостатки и снова попробовать получить логотип. Повторная сертификация будет проводиться каждые два года. 

Ранее Союз торговли и туризма Чехии запустил проект «Бриллиантовая лига качества» (Diamantová liga kvality). Он оценивает качество магазинов по такому же принципу, что и Ассоциация традиционных чешских магазинов, но не обращает внимание на соотношение чешских товаров к импортным. Для оценки магазинов используется метод mystery shopping, когда тайный покупатель без предупреждения проверяет качество работы предприятия торговли.

В Ассоциации чешских традиционных магазинов, в которой состоит 7 тысяч членов, отмечают, что, в отличие от Союза торговли и туризма Чехии, она поддерживает небольшие чешские магазины, а не зарубежные сети.

Источник: aktualne.cz

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