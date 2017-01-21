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Агентство Standard & Poor's обновило кредитный рейтинг Чехии

Агентство Standard & Poor's обновило кредитный рейтинг Чехии

artyommm 231 0
В пятницу, 20 января, спустя полгода международное рейтинговое агентство Standard & Poor's опубликовало новую информацию о кредитной надежности Чешской Республики.
Фото: pixabay.com
Агентство Standard & Poor's обновило кредитный рейтинг Чехии

В пятницу, 20 января, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's спустя полгода снова дало оценку кредитной стабильности Чешской Республики. Рейтинг долгосрочных валютных обязательств остался на уровне АА-, а оценка обязательств в национальной валюте удерживается на умеренно высоком уровне АА. Эти показатели Чехии сохраняются с 2011 года.

Прогноз рейтингов остается стабильным, а значит агентство Standard & Poor's не собирается их пересматривать в обозримом будущем. Аналитики констатировали профицит чешского бюджета за прошлый год. Тем не менее, в этом году ожидается возврат чешского правительства к дефициту, который, по мнению S&P, должен стать следствием освобождения фискальной политики в виде повышенных расходов перед выборами.

Кредитный рейтинг считается основным ориентиром для инвесторов. Он оценивает вероятность своевременного погашения долговых обязательств кредитополучателем. Это влияет на желание инвестора одалживать деньги государству или предприятию. 

Standard & Poor´s, Moody´s и Fitch-IBCA (Fitch Ratings) составляют самую влиятельную тройку рейтинговых агентств в мире. Самой высокой оценкой считается AAA (Fitch и S&P) и Aaa (Moody´s). 

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
рейтинг кредитование Чехия
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