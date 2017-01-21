Миллион крон под проценты в чешском банке: каким будет доход?

Приводим ответ на вопрос, выгодно ли в Чехии положить крупную сумму под проценты в банк с целью получить доход.

Фото: pixabay.com

Реально ли получить в Чехии доход, если положить деньги в банк под проценты? В настоящее время банки республики предпочитают давать деньги в долг, а не принимать их от мелких вкладчиков. По этой причине процентные ставки по накопительным счетам очень низкие. Тем не менее, разные банки предлагают разные условия по вкладам.

Если у вас есть миллион крон (около 37 тысяч евро), который вы готовы на год положить под проценты, то в лучшем случае вы заработаете на нем 9 386 крон после вычета налогов, в худшем – 396 крон. Но даже для миллионеров 8 990 крон – ощутимая разница.

Самую высокую процентную ставку по накопительному счету в Чехии могут предложить два банка – Nová Creditas и Moneta Money Bank, но и они предъявляют клиентам определенные условия. Первый запрещает снимать деньги со счета первый квартал, второй хочет, чтобы ежемесячно на счет поступала зарплата в размере не менее 35 тысяч крон, а банковский вклад составлял не менее полумиллиона крон. Если вклад меньше миллиона, то за ведение счета ежемесячно нужно будет платить 169 крон, из-за чего накопление за счет процентов теряет всякий смысл.

Стандартной процентной ставкой по текущим счетам является 0,1%, и этот доход можно стабильно получать каждый месяц, если деньги все это время будут находиться в банке. Необходимо только учесть, что за один месяц клиент получает не 0,1% от суммы, а только 0,0083%, так как 0,1% – годовая процентная ставка.

Что касается сберегательных счетов, то банки могут в любой момент изменить процентную ставку, но пользуются этой возможностью они нечасто. В прошлом году, например, Airbank изменял ее 5 раз, UniCredit Bank – только один раз.

Нужно также учитывать лимиты банков на суммы, которые можно положить на счет под самый высокий процент. Обычно они колеблются в пределах 300 тысяч крон, если сумма больше, то процентная ставка на остальную часть будет меньше. Поэтому есть смысл распределить крупную сумму по нескольким банкам.

Источник: idnes.cz