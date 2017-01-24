В Чехии приняли первый закон, ограничивающий анонимность биткоина

Государство проявляет пристальный интерес к набирающей популярность криптовалюте и стремится к регулированию этой сферы.

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Чехия приняла первый закон, ограничивающий «свободу» расчетов в биткоинах. С января обменники должны будут знать имена людей, которые обменивают, продают или покупают криптовалюту. Министерство финансов и Европейская комиссия подготавливают следующие законопроекты для регулирования этой сферы.

Более чем в 80 местах в Праге можно расплатиться биткоинами. За криптовалюту можно поесть, остановиться на ночлег, заплатить за услуги ветеринара или образование в частном вузе CEVRO Institut. Расплачиваться биткоинами так же просто, как и банковской картой. Достаточно отправить их через мобильное приложение на кошелек продавца. Можно также получить биткоиновскую карту, которую примут в любом магазине, как любую другую с обычными деньгами на счету.

Феномен криптовалют стал настолько очевидным, что им уже начинает интересоваться и государство. Оно считает, что за анонимами в виртуальном мире могут скрываться бизнесмены, уклоняющиеся от уплаты налогов, преступники и даже террористы. Именно этим объясняется, почему в Чехии и за рубежом начинается ужесточение законов в отношении альтернативных платежных средств.

На начало января в Чехии биткоинами владели десятки тысяч жителей. Стоимость этой криптовалюты впервые за последние три года превысила отметку 1000 долларов.

Источник: ihned.cz