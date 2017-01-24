Чешская «Шкода» будет заниматься не только автомобилями

«Шкода» продолжает подниматься в мировом рейтинге популярности: кроме продаж автомобилей компания займется разработкой новых технологий.

Продажи чешской «Шкоды» за прошлый год достигли 1,13 млн автомобилей, благодаря чему компания опередила такие марки, как Citroën a Mitsubishi в мировом рейтинге. До 2025 года «Шкода» планирует увеличить продажи еще в два раза и получать прибыль от нового направления – создания инновационных технологий.

По словам руководителя «Шкоды» Бернарда Майера, в ближайшие годы бизнес компании значительно изменится. Половину продаж будут составлять услуги, связанные с мобильностью.

В будущем «Шкода» будет зарабатывать на данных о транспорте и погоде для навигаторов, музыке, прокате автомобилей и даже продаже билетов на поезд. Сейчас фирма инвестирует крупные суммы в поиск новых возможностей в этой области. Так ее хотят подготовить к веку цифровых технологий.

Пока бизнес компании твердо стоит на продаже автомобилей. Самой популярной моделью остается «Октавиа», которая составляет 40% продаж марки. В международном рейтинге «Октавиа» является девятой самой продаваемой моделью в своей категории и 27 автомобилем среди всех категорий. В Европе «Октавиа» занимает первое место по продажам в пяти странах: Чехия, Польша, Финляндия, Эстония и Швейцария. В 15 странах модель входит в тройку самых продаваемых автомобилей.

Хорошие результаты показали и новые модели «Шкоды». В международном рейтинге стремительно поднимаются машины нового поколения моделей «Фабиа», резко растут продажи новой «Суперб». Большие плану у «Шкоды» и на семиместный внедорожник «Кадьяк», который в этом году представили на рынке и высоко оценили в британском рейтинге, а также на новое поколение моделей «Йети».

В Центральной и Восточной Европе «Шкода» лидирует по продажам автомобилей. Кроме Чехии, где автомобили «Шкоды» занимают 30% всех продаж, марка лидирует в Словакии, Польше и Сербии.

Источник: ihned.cz