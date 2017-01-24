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Чешская «Шкода» будет заниматься не только автомобилями

Чешская «Шкода» будет заниматься не только автомобилями

Vladislava M 131 0
«Шкода» продолжает подниматься в мировом рейтинге популярности: кроме продаж автомобилей компания займется разработкой новых технологий.
Чешская «Шкода» будет заниматься не только автомобилями

Продажи чешской «Шкоды» за прошлый год достигли 1,13 млн автомобилей, благодаря чему компания опередила такие марки, как  Citroën a Mitsubishi в мировом рейтинге. До 2025 года «Шкода» планирует увеличить продажи еще в два раза и получать прибыль от нового направления – создания инновационных технологий.

По словам руководителя «Шкоды» Бернарда Майера, в ближайшие годы бизнес компании значительно изменится. Половину продаж будут составлять услуги, связанные с мобильностью.

В будущем «Шкода» будет зарабатывать на данных о транспорте и погоде для навигаторов, музыке, прокате автомобилей и даже продаже билетов на поезд. Сейчас фирма инвестирует крупные суммы в поиск новых возможностей в этой области. Так ее хотят подготовить к веку цифровых технологий.

Пока бизнес компании твердо стоит на продаже автомобилей. Самой популярной моделью остается «Октавиа», которая составляет 40% продаж марки. В международном рейтинге «Октавиа» является девятой самой продаваемой моделью в своей категории и 27 автомобилем среди всех категорий. В Европе «Октавиа» занимает первое место по продажам в пяти странах: Чехия, Польша, Финляндия, Эстония и Швейцария. В 15 странах модель входит в тройку самых продаваемых автомобилей.

Хорошие результаты показали и новые модели «Шкоды». В международном рейтинге стремительно поднимаются машины нового поколения моделей «Фабиа», резко растут продажи новой «Суперб». Большие плану у «Шкоды» и на семиместный внедорожник «Кадьяк», который в этом году представили на рынке и высоко оценили в британском рейтинге, а также на новое поколение моделей «Йети».

В Центральной и Восточной Европе «Шкода» лидирует по продажам автомобилей. Кроме Чехии, где автомобили «Шкоды» занимают 30% всех продаж, марка лидирует в Словакии, Польше и Сербии.

Источник: ihned.cz

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Автомобили Skoda
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