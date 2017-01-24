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Минфин подсчитал, насколько выгодно Чехии членство в Евросоюзе

Минфин подсчитал, насколько выгодно Чехии членство в Евросоюзе

artyommm 439 0
На основании данных Еврокомиссии была подсчитана разница между вкладом Чехии в бюджет ЕС и дотациями в прошлом году, а также за весь период членства республики в Евросоюзе.
Минфин подсчитал, насколько выгодно Чехии членство в Евросоюзе

В прошлом году Чешская Республика получила из бюджета Евросоюза на 79,6 млрд крон больше, чем в него внесла. Это третья по величине сумма, полученная Чехией от ЕС с момента ее вступления в союз в 2004 году. Информацию предоставило чешское Министерство финансов.

В 2016 году Чехия получила из бюджета Евросоюза 123,8 млрд крон и внесла в него 44,2 млрд крон. Таким образом, республика сохраняет за собой статус прошлых лет, оставаясь чистым получателем денег из ЕС.

Существенную роль сыграли поступления из структурных фондов и Фонда солидарности, которые составили 88 млрд крон, а также средства на Общую сельскохозяйственную политику в размере 32,3 млрд крон. 

В целом, с момента вступления Чехии в ЕС она внесла в общий бюджет 473,4 млрд крон и получила из него 1,1 триллиона крон. Таким образом, республика получила от ЕС на 639 млрд крон больше, чем потратила.

По последним данным Европейской комиссии за 2015 год, в подобном положении находятся и другие страны, которые вступили в ЕС одновременно с Чехией (Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения и Эстония). А вот в первоначальных странах ЕС (Германия, Франция, Италия) объем отчислений превышает дотации.

В 2015 году больше всех по традиции вложила в бюджет Евросоюза Германия, которая выделила 14 млрд евро. Больше всего от ЕС тогда получила Польша: разница между ее вкладом в общий бюджет и дотациями составила 9,5 млрд евро.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Евросоюз бюджет дотации Чехия Министерство финансов
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