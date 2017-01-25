Коррупция в Чехии: показатели страны в мировом рейтиге ухудшились

Организация Transparency International представила результаты рейтинга за 2016 год.

Жители Чехии полагают, что коррупции в их стране снова стало больше. Среди 176 стран Чехия вместе с Кипром и Мальтой заняла 47-ю строчку в рейтинге, ежегодно составляемом организацией Transparency International. В прошлом году результат ЧР был на 10 позиций лучше.

В рейтинге 2015 года Чехия занимала 37-е место, набрав 56 баллов. В этом году она потеряла всего 1 балл, который, тем не менее, оказался для нее понижением сразу на 10 мест. Таким образом, тенденция к улучшению позиций в рейтинге стран по уровню коррупции прервана.

По сравнению с другими 27 странами ЕС ситуация с коррупцией в Чехии выглядит еще не хуже всего. С 22-го места республика поднялась на 19-е. Лучше всего себя показала Польша, которая на этот раз повысилась до 13-й строчки, хуже – Словакия, оказавшаяся на 22-м месте. Тяжелее всего бороться с коррупцией в Болгарии, Греции и Италии. Средний балл всех стран ЕС составил 65, у Чехии – 55, поэтому уровень коррупции в стране можно охарактеризовать как ниже среднего.

Меньше всего коррупции в Новой Зеландии и скандинавских странах – Дании, Финляндии и Швеции. Замыкает первую пятерку Швейцария. С обратной стороны рейтинга оказались Сомали, Южный Судан и Северная Корея. Россия и Украина вместе с Казахстаном, Непалом и Ираном разделили 131-е место в рейтинге, а Беларуси удалось больше всех государств улучшить свое положение – сразу на 8 баллов, благодаря чему она заняла 79-е место.

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Источник: idnes.cz