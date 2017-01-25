Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d -8 °C
Коррупция в Чехии: показатели страны в мировом рейтиге ухудшились

Коррупция в Чехии: показатели страны в мировом рейтиге ухудшились

artyommm 63 0
Организация Transparency International представила результаты рейтинга за 2016 год.
Коррупция в Чехии: показатели страны в мировом рейтиге ухудшились

Жители Чехии полагают, что коррупции в их стране снова стало больше. Среди 176 стран Чехия вместе с Кипром и Мальтой заняла 47-ю строчку в рейтинге, ежегодно составляемом организацией Transparency International. В прошлом году результат ЧР был на 10 позиций лучше. 

В рейтинге 2015 года Чехия занимала 37-е место, набрав 56 баллов. В этом году она потеряла всего 1 балл, который, тем не менее, оказался для нее понижением сразу на 10 мест. Таким образом, тенденция к улучшению позиций в рейтинге стран по уровню коррупции прервана. 

По сравнению с другими 27 странами ЕС ситуация с коррупцией в Чехии выглядит еще не хуже всего. С 22-го места республика поднялась на 19-е. Лучше всего себя показала Польша, которая на этот раз повысилась до 13-й строчки, хуже – Словакия, оказавшаяся на 22-м месте. Тяжелее всего бороться с коррупцией в Болгарии, Греции и Италии. Средний балл всех стран ЕС составил 65, у Чехии – 55, поэтому уровень коррупции в стране можно охарактеризовать как ниже среднего.

Меньше всего коррупции в Новой Зеландии и скандинавских странах – Дании, Финляндии и Швеции. Замыкает первую пятерку Швейцария. С обратной стороны рейтинга оказались Сомали, Южный Судан и Северная Корея. Россия и Украина вместе с Казахстаном, Непалом и Ираном разделили 131-е место в рейтинге, а Беларуси удалось больше всех государств улучшить свое положение – сразу на 8 баллов, благодаря чему она заняла 79-е место.

Смотреть результаты рейтинга

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
рейтинг коррупция Чехия
Читайте
по теме 
Трэвел-блогеры назвали лучшие районы в Европе, в списке – Прага-Голешовице
24.01.2017 11:05 Культура
Трэвел-блогеры назвали лучшие районы в Европе, в списке – Прага-Голешовице
1106 0
Агентство Standard & Poor's обновило кредитный рейтинг Чехии
21.01.2017 11:46 Экономика
Агентство Standard & Poor's обновило кредитный рейтинг Чехии
601 0
Чехию высоко оценили в глобальном рейтинге привлекательных для работы стран
21.01.2017 10:42 Экономика
Чехию высоко оценили в глобальном рейтинге привлекательных для работы стран
964 0
Рейтинг паспортов мира: чешское гражданство – хорошо, а немецкое – лучше
20.01.2017 18:41 Общество
Рейтинг паспортов мира: чешское гражданство – хорошо, а немецкое – лучше
1656 0
Последние новости:
25
января
СМС-билет не спасает от штрафов в пражском транспорте
25.01.2017 09:05 Общество
СМС-билет не спасает от штрафов в пражском транспорте
1 0
24
января
Минфин подсчитал, насколько выгодно Чехии членство в Евросоюзе
24.01.2017 17:45 Экономика
Минфин подсчитал, насколько выгодно Чехии членство в Евросоюзе
642 0
Директор Национального музея в Праге сообщил дату открытия
24.01.2017 16:18 Культура
Директор Национального музея в Праге сообщил дату открытия
544 0
Чешская полиция обнародовала статистику по преступлениям за 2016 год
24.01.2017 15:26 Общество
Чешская полиция обнародовала статистику по преступлениям за 2016 год
469 0
В Праге уменьшился смог: бесплатного транспорта пока не будет
24.01.2017 12:54 Общество
В Праге уменьшился смог: бесплатного транспорта пока не будет
440 0
Чехи предпочли «МакДоналдс» домашним завтракам
24.01.2017 12:00 Общество
Чехи предпочли «МакДоналдс» домашним завтракам
527 0
Чешскую почту эвакуировали из-за тикающих часов в посылке
24.01.2017 11:32 Общество
Чешскую почту эвакуировали из-за тикающих часов в посылке
298 0
Чешская «Шкода» будет заниматься не только автомобилями
24.01.2017 11:12 Экономика
Чешская «Шкода» будет заниматься не только автомобилями
557 0
Трэвел-блогеры назвали лучшие районы в Европе, в списке – Прага-Голешовице
24.01.2017 11:05 Культура
Трэвел-блогеры назвали лучшие районы в Европе, в списке – Прага-Голешовице
1106 0
В Чехии приняли первый закон, ограничивающий анонимность биткоина
24.01.2017 09:30 Экономика
В Чехии приняли первый закон, ограничивающий анонимность биткоина
614 0



Мобильная версия