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Чехию больше не считают страной с совершенной демократией

Чехию больше не считают страной с совершенной демократией

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Аналитическая компания Economist Intelligence Unit составила рейтинг государств мира на основе оценок соблюдения демократии в них.
Чехию больше не считают страной с совершенной демократией

Демократия в Чехии катится вниз с момента последних выборов. Об этом свидетельствует Рейтинг демократии, составляемый аналитической компанией Economist Intelligence Unit. По ее мнению, за последние три года Чешская Республика перешла в категорию государств с несовершенной демократией. Результат страны за прошлый год еще больше ухудшился. В пресс-релизе к рейтингу упоминается и сокращение поддержки демократии среди населения.

Согласно The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index 2015, Чехия занимает 25-ю строчку среди 167 стран мира. В первую пятерку вошли Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Дания. Германия оказалась на 13-й строчке, Великобритания – на 16-й, США – на 20-й.

Демократия в США также стала оцениваться аналитиками хуже, чем раньше. В этом году ее впервые отнесли к категории несовершенных. Эксперты Economist Group считают, что причина кроется в избрании на пост президента Дональда Трампа, а также в растущем среди граждан недоверии к власти и избираемым политикам.

Ухудшение демократии наблюдается в европейских и других государствах: в 70 странах ухудшились показатели. Аналитики оценивают демократию в пяти общих категориях: избирательный процесс и плюрализм, работа правительства, участие граждан в политике, демократическая политическая культура и гражданские свободы.

Совершенную демократию по-прежнему сохраняют Канада, скандинавские страны, говорящие по-немецки страны, Великобритания, Ирландия, Голландия, Испания, Уругвай, Австралия и Новая Зеландия. Лидером рейтинга является Норвегия. Рейтингу Объединенного Королевства существенно помогла высокая степень участия избирателей в референдуме о брексите. Хуже всего с демократией обстоят дела в Сирии и Северной Корее. 

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