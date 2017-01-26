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Исследование: сколько чехам удается откладывать с зарплаты

Исследование: сколько чехам удается откладывать с зарплаты

artyommm 246 0
Консалтинговая компания Broker Consulting проанализировала более 40 тысяч финансовых планов жителей страны и назвала средние цифры.
Исследование: сколько чехам удается откладывать с зарплаты

Жители Чехии с заработком менее 10 тысяч крон могут отложить в среднем только 9,1% своей зарплаты – около 622 крон в месяц. Чистый ежемесячный доход таких граждан составляет 6 762 кроны, при этом регулярные расходы равны 6 140 кронам. К таким результатам в ходе исследования пришла консалтинговая компания Broker Consulting.

«Люди даже с минимальными доходами, как правило, создают финансовые резервы. Это важное открытие с точки зрения финансовой грамотности», – говорит аналитик компании Михал Цибулка.

Люди с доходом от 10 до 25 тысяч крон ежемесячно откладывают больше денег, в том числе и в процентном соотношении к своей зарплате. Чаще всего в финансовые резервы уходит около 24% чистой зарплаты в 17 439 крон. Таким образом, в копилку каждый месяц попадает 4 149 крон. 

Граждане с зарплатами выше среднего (от 25 до 50 тысяч крон) откладывают почти треть своих доходов (30,3%), или 9 877 крон. Для анализа во всех зарплатных группах Broker Consulting исследовала более 40 тысяч финансовых планов, созданных в период с 2013 по 2016 гг.

Источник: e15.cz

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Темы
Чешская крона зарплата статистика
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