Эксперты назвали сумасшествием государственный фонд поддержки стартапов в Чехии

В Чехии появится новый Фонд венчурного капитала. По мнению экспертов, на рынке и так достаточно денег, а перспективных стартапов и специалистов – не хватает.

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Министр промышленности и торговли Ян Младек предполагает, что Чехия могла бы стать таким же инкубатором стартапов, как Израиль, Эстония, Скандинавия, Великобритания и, прежде всего, США. Для этого он подписал договор с Европейским инвестиционным фондом (ЕИФ) о создании Фонда венчурного капитала, который выделит 1,5 млрд крон для начинающих фирм (1,1 млрд крон от министерства и оставшаяся часть от ЕИФ). Эксперты критикуют действия правительства.

Младек убежден, что Чехии нужно сосредоточиться на развитии домашнего бизнеса с высоким НДС. Но сразу после старта государственная программа столкнулась с проблемами. На рынке оказалось достаточно денег и мало перспективных проектов, за которые ведется жесткая борьба. Инвесторы и эксперты предостерегают, что результаты программы могут быть обратными ожиданиям правительства. По их мнению, это может привести к искажению рынка.

«Денег, необходимых начинающим фирмам, уже достаточно. Каждый, у кого есть свободные средства, думает, куда их вложить. В такой ситуации открыть новый фонд и принести еще больше денег мне кажется сумасшествием», – комментирует успешный инвестор Ондржей Бартош из фонда Credo Ventures.

Его слова подтверждают и недавние приобретения чешских инвесторов. На данный момент свободные миллиарды есть у фондов RSJ Private Equity. Свои предложения стартапам объявили и компании ČEZ или O2. Поэтому найти денег надежному стартапу, по мнению Бартоша, не составит труда.

Скептически к новой программе отнесся и Ондржей Рашка из инвестиционной группы Miton. По его словам, на рынке не хватает не только новых проектов, но и людей. Рашка считает, что исправить ситуацию помогло бы упрощение выдачи виз иностранцам, которые хотят работать в Чехии.

«Было бы лучше, если бы государство упростило процесс открытия фирм, помогло технологическим университетам и упростило привлечение иностранцев. Сюда очень тяжело приехать программистам из восточных стран, хотя они фантастические специалисты», – объяснил Рашка.

Источник: ihned.cz