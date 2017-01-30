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Чешское правительство всерьез займется ценами на мобильные тарифы

Чешское правительство всерьез займется ценами на мобильные тарифы

Vladislava M 256 0
Пока чехи платят за мобильные данные в 15 раз больше, чем поляки, и доплачивают из своего кармана за скидки для фирм.
Фото: pixabay.com
Чешское правительство всерьез займется ценами на мобильные тарифы

Завышенные цены на мобильные тарифы в Чехии, наконец, вызвали возмущение у чешского правительства. В феврале премьер-министр Богуслав Соботка проведет переговоры с представителями Чешского телекоммуникационного управления о ценах на мобильные услуги, которые на данный момент являются одними из самых высоких в Европе. Министр финансов Андрей Бабиш хочет, чтобы проблемой занялась правительственная коалиция, а именно министр промышленности и торговли Ян Младек.

Политики собираются повысить крупным операторам штрафы за ограничения меньших конкурентов, а потребителям – упростить процесс смены оператора.

«Мы предлагаем, чтобы сумму штрафа рассчитывали в размере процента от оборота оператора», – сообщил председатель регуляционного комитета Яромир Новак.

Мобильными сетями в Чехии владеет тройка крупнейших операторов: O2, T-Mobile и Vodafone. Более мелкие операторы вынуждены арендовать их у большой троицы. Цены для клиентов они понизить не могут, так как лидеры рынка очень дорого сдают свои сети в аренду.

Крупные операторы уже обещали снизить цены на аренду, но так и не исполнили своего обещания. За ограничение конкурентов телекоммуникационное управление уже выписало им штрафы. Но по современным правилам это для них слишком малая сумма в размере нескольких миллионов крон. Например, О2 и Vodafone недавно оштрафовали на 2 млн крон. Новый законопроект должен повысить штрафы до нескольких сотен миллионов и даже миллиардов крон. В крайнем случае у операторов будут отбирать лицензию на высокоскоростную сеть LTE.

Законопроект, который готовит Министерство промышленности и торговли должен решить другую причину завышенных цен для потребителей. Операторы предлагают фирмам очень выгодные корпоративные тарифы, за что доплачивают обычные клиенты, которым устанавливают завышенные цены на мобильный интернет. В этом признаются и сами операторы.

«Я считаю недопустимым, чтобы чешские клиенты расплачивались за скидки для фирм из своего кармана», – сказал премьер-министр Богуслав Соботка.

Министр промышленности и торговли Ян Младек пообещал внести изменения в закон об охране прав потребителя. По его словам, поправка к закону лишит операторов возможности вносить односторонние изменения в договор и злоупотреблять этим.

Источник: Novinky.cz, Aktualne.cz

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