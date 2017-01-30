Россия хочет построить в Чехии реактор нового поколения

Корпорация «Росатом» предложила Чехии проект реактора нового поколения III+.

Фото: www.rosatom.ru

Российская государственная компания «Росатом» предлагает Чехии построить новый ядерный блок реактора нового поколения III+. Об этом в воскресенье сообщил первый заместитель генерального директора корпорации Кирилл Комаров. По его словам, «Росатом» является единственной в мире компанией, которая построила и запустила эксплуатацию подобного реактора. Это произошло в августе прошлого года на Нововоронежской ядерной электростанции в России.

Выбрать модель финансирования «Росатом» предлагает чешскому правительству. Комаров заявил, что фирма готова поучаствовать в реализации такого проекта, который будет комфортным и приемлемым для обеих сторон.

«У нас есть опыт строительства ядерных электростанций (далее – ЯЭ) при разных моделях финансирования. Например, в Венгрии мы будем строить ядерную электростанцию Paks с использованием кредита, в Финляндии мы стали соинвесторами проекта ЯЭ Hanhikivi и помогали получить кредит. В Иране новые блоки ЯЭ Búšehr финансирует иранская сторона», – сказал Комаров.

По его словам, реактор с обозначением VVER-1200 полностью отвечает всем требованиям безопасности, которые были приняты в связи с аварией на японской ядерной электростанции «Фукусима» в 2011 году.

Способ финансирования на данный момент остается главным тормозом в строительстве нового ядерного блока в Чехии. Министр промышленности Ян Младек на прошлой неделе сообщил, что пока форму финансирования не выбрали. В переговорах участвовали также премьер-министр Богуслав Соботка и министр финансов Андрей Бабиш, который заявил, что не поддержит финансирование строительства, пока будет министром. По его мнению, владелец электростанций ČEZ может без проблем одолжить деньги на рынке.

Кроме «Росатома» строительство ядерного блока в Чехии интересует еще 5 компаний: EDF (Франция), Westinghouse Electric Company (Япония, США), KHNP (Южная Корея), China General Nuclear Power (Китай) и совместный проект компаний Areva и Mitsubishi Atmea.

Пока чешское правительство проводит со всеми претендентами консультации, чтобы выбрать самый выгодный вариант.

Источник: Novinky.cz