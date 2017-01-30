Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50d -8 °C
Россия хочет построить в Чехии реактор нового поколения

Россия хочет построить в Чехии реактор нового поколения

Vladislava M 65 0
Корпорация «Росатом» предложила Чехии проект реактора нового поколения III+.
Фото: www.rosatom.ru
Россия хочет построить в Чехии реактор нового поколения

Российская государственная компания «Росатом» предлагает Чехии построить новый ядерный блок реактора нового поколения III+. Об этом в воскресенье сообщил первый заместитель генерального директора корпорации Кирилл Комаров. По его словам, «Росатом» является единственной в мире компанией, которая построила и запустила эксплуатацию подобного реактора. Это произошло в августе прошлого года на Нововоронежской ядерной электростанции в России.

Выбрать модель финансирования «Росатом» предлагает чешскому правительству. Комаров заявил, что фирма готова поучаствовать в реализации такого проекта, который будет комфортным и приемлемым для обеих сторон.

«У нас есть опыт строительства ядерных электростанций (далее – ЯЭ) при разных моделях финансирования. Например, в Венгрии мы будем строить ядерную электростанцию Paks с использованием кредита, в Финляндии мы стали соинвесторами проекта ЯЭ Hanhikivi и помогали получить кредит. В Иране новые блоки ЯЭ Búšehr финансирует иранская сторона», – сказал Комаров.

По его словам, реактор с обозначением  VVER-1200 полностью отвечает всем требованиям безопасности, которые были приняты в связи с аварией на японской ядерной электростанции «Фукусима» в 2011 году.

Способ финансирования на данный момент остается главным тормозом в строительстве нового ядерного блока в Чехии. Министр промышленности Ян Младек на прошлой неделе сообщил, что пока форму финансирования не выбрали. В переговорах участвовали  также премьер-министр Богуслав Соботка и министр финансов Андрей Бабиш, который заявил, что не поддержит финансирование строительства, пока будет министром. По его мнению, владелец электростанций ČEZ может без проблем одолжить деньги на рынке.

Кроме «Росатома» строительство ядерного блока в Чехии интересует еще 5 компаний: EDF (Франция), Westinghouse Electric Company (Япония, США), KHNP (Южная Корея), China General Nuclear Power (Китай) и совместный проект компаний Areva и Mitsubishi Atmea.

Пока чешское правительство проводит со всеми претендентами консультации, чтобы выбрать самый выгодный вариант.

Источник: Novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
электростанция Чехия Россия
Читайте
по теме 
«Росатом» интересуется возможностью строить новый атомный блок в Чехии
01.11.2016 17:39 Экономика
«Росатом» интересуется возможностью строить новый атомный блок в Чехии
649 0
Активисты Greenpeace забрались на башню электростанции в Чехии и не хотят слезать
03.10.2016 08:43 Общество
Активисты Greenpeace забрались на башню электростанции в Чехии и не хотят слезать
510 0
Загрязнение воздуха европейскими угольными электростанциями убивает 570 чехов в год
05.07.2016 19:43 Общество
Загрязнение воздуха европейскими угольными электростанциями убивает 570 чехов в год
923 0
Главным источником электричества в Либерецком крае Чехии стали солнечные панели
31.05.2016 17:39 Экономика
Главным источником электричества в Либерецком крае Чехии стали солнечные панели
802 0
Последние новости:
30
января
Чешское правительство всерьез займется ценами на мобильные тарифы
30.01.2017 12:00 Экономика
Чешское правительство всерьез займется ценами на мобильные тарифы
256 0
Пласидо Доминго прославит Прагу как город Моцарта
30.01.2017 11:09 Культура
Пласидо Доминго прославит Прагу как город Моцарта
152 0
В 2017 году пражский транспорт станет еще лучше
30.01.2017 09:10 Общество
В 2017 году пражский транспорт станет еще лучше
303 0
В Чехии выбрали лучшие фильмы года
30.01.2017 08:33 Культура
В Чехии выбрали лучшие фильмы года
228 0
Полиция задержала преступника, обвиняемого в ограблении казино в Праге
30.01.2017 07:40 Общество
Полиция задержала преступника, обвиняемого в ограблении казино в Праге
273 0
29
января
ОАЭ облегчили визовый режим с Россией
29.01.2017 16:43 Общество
ОАЭ облегчили визовый режим с Россией
840 0
Набережные в Праге преобразятся
29.01.2017 11:45 Общество
Набережные в Праге преобразятся
1011 0
27
января
У чехов спросили, довольны ли они жизнью
27.01.2017 17:59 Общество
У чехов спросили, довольны ли они жизнью
1283 0
День памяти жертв холокоста в Праге: «Холокост – худший пример нетолерантности»
27.01.2017 14:51 Общество
День памяти жертв холокоста в Праге: «Холокост – худший пример нетолерантности»
560 0
В Праге назвали самые криминальные районы прошлого года
27.01.2017 13:41 Общество
В Праге назвали самые криминальные районы прошлого года
2378 0



Мобильная версия