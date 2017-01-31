В Чехии истекает срок подачи деклараций для покупателей недвижимости

С ноября 2016 года обязанность оплачивать налог на покупку недвижимости полностью легла на плечи покупателей.

Все, кто в прошлом году приобрел земельный участок или недвижимость в Чехии, должны до конца января подать налоговую декларацию. Сегодня, 31 января, последний день, когда это можно сделать в соответствии с определенными законом сроками.

Если не успеть подать декларацию вовремя, то останется еще пять дней исправить ситуацию без штрафов. С шестого рабочего дня будет начисляться пеня в размере 0,05% от установленной суммы налога за каждый просроченный день (максимальная общая сумма штрафа – 5% налога, или до 300 тысяч крон). Сумму налога рассчитает финансовое управление. Если она превысит 5 тысяч крон, то платеж допускается разделить на две одинаковые части.

В этом году финансовое управление ввело новшество: вместо бланка для перевода денег, плательщики получат инструкцию по оплате на электронную почту. В электронном письме будут указаны те же данные, как и в бланке, включая установленную сумму налога, недоплаты или переплаты, а также реквизиты для оплаты налога.

Все, кто хочет воспользоваться данной услугой, могут подать заявление своему налоговому инспектору до 15 марта. Новшество ориентировано на плательщиков, которые не пользуются услугой оплаты налога через SIPO, и на юридических лиц без авторизованного электронного ящика, т.н. «датовой схранки».

По сравнению с прошлыми годами в порядке исключения не будут изменяться коэффициенты для расчета налога в областных и бывших районных центрах, величина налога останется в этом году без той же. Налог на недвижимость должен быть оплачен в соответствующее налоговое управление. Если новый собственник недвижимости живет, например, в Праге, и в 2016 году он купил дачу в Пльзенском крае, то заплатить налог он должен том регионе. Если недвижимость приобретена в регионе проживания, то никаких вопросов с получателем оплаты возникнуть не должно.

Напомним, с ноября 2016 года налог на покупку недвижимости оплачивает покупатель.

Источник: metro.cz