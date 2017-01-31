«Вы коррумпированная сволочь!» Андрей Бабиш раздражен вопросами журналистов о его доходах

Третью неделю министра финансов ЧР Андрея Бабиша спрашивают, на какие деньги он приобрел облигации «Агроферта». Бабиш считает, что журналисты ведут против него платную кампанию.

Фото: čt24

Министр финансов Чехии и руководитель движения ANO Андрей Бабиш уже третью неделю объясняет, где он взял почти 1,5 млрд крон на покупку облигаций «Агроферта». В начале января журналисты подсчитали, что его данные о доходах не сходятся: по их подсчетам, для покупки первой части облигаций Бабишу не хватало около 150 млн крон.



На вопросы журналистов, откуда он взял деньги, министр финансов реагирует с раздражением, обвиняет их во лжи и проплаченной против него кампании. Журналистку Кристину Цирокову Андрей Бабиш назвал «коррумпированной сволочью» и заявил, что она за деньги сняла о нем уже 16 передач по чьему-то заказу.

„Jste zkorumpovaná pakáž,“ obvinil ministr Babiš Reportéry ČT. Ptali se na nákup dluhopisů Agrofertu. Celé VIDEO > https://t.co/KQPpzJ4JlP pic.twitter.com/E3TxNUQdUM — ČT24 (@CT24zive) 31 января 2017 г.

Облигации «Агроферта» выпустили в конце 2012 года. Они не подлежали налогообложению, поэтому их покупка была очень выгодной. «Агроферт» выдал такие облигации за 3 дня до того, как возможность издавать подобные ценные бумаги закончилась. В последующие годы половину облигаций «Агроферта» также выкупил Бабиш. Первую часть бумаг он купил в 2013 году, когда входил в политику, а вторую годом позже – уже как министр финансов.



4 января Бабиш сообщил журналистам Deník, что с 1993 года его чистый доход составил 1 млрд 526 млн крон, а облигации он купил за 1 млрд 482 млн крон. Через два дня журналистам издания Hospodářské noviny министр назвал другую сумму своих доходов с 1993 по 2015 гг. – 1,86 млрд крон.

Журналистка издания ECHO 24 Ленка Зламова занялась изучением доходов и расходов Бабиша и выяснила, что с учетом суммы его чистых доходов для покупки облигаций не хватало 150 млн крон. По ее словам, министр не стал отвечать на СМС-сообщения с вопросами о нестыковке, но после выхода статьи назвал другую сумму чистых доходов. 19 января министр заявил, что его доход с 1993 по 2015 гг. составил 2 млрд 532 млн крон.

Сам министр финансов подчеркнул, что журналисты ничего не понимают в этих вопросах, и заявил, что у него были доходы, подлежащие и не подлежащие налогообложению. Министр считает, что не должен отчитываться о своих доходах перед журналистами.

Премьер-министр и председатель Чешской социал-демократической партии Богуслав Соботка заявил, что министр финансов все же должен объяснить гражданам, откуда взял деньги.

«Если существуют такие вопросы и сомнения, то все числа и счета нужно положить на стол», – заявил Соботка.

По мнению директора компании Transparency International Давида Ондрачки, Андрею Бабишу стоит рассказать об источниках своих доходов:

«Если он говорит, что у него были другие доходы, то нужно рассказать, с каких инвестиций и откуда они пришли. Иначе вопросы останутся висеть в воздухе и появятся новые».



Источник: ceskatelevize.cz