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С 1 февраля Uber начинает работать и в Брно

С 1 февраля Uber начинает работать и в Брно

artyommm 195 0
В столице Моравии клиенты смогут пользоваться сервисом UberPop.
С 1 февраля Uber начинает работать и в Брно

С 1 февраля в Брно начинает действовать служба UberPop. Чешские менеджеры компании Uber уже давно говорили о приходе в столицу Моравии, и он должен был состояться уже в конце прошлого года. Но, как объяснил глава чешского и словацкого филиала Томаш Петёвский, компании было важно сначала сосредоточиться на росте в Братиславе и Праге, где Uber работает с августа 2014 года.

Сейчас к Uber в Брно подключились несколько водителей, и они уже готовы подвозить людей. В Праге на данный момент насчитывается 1 100 водителей Uber, которые перевозят в целом десятки тысяч людей. 

В Брно решили запускать услугу UberPop, чтобы как можно скорее добиться такого же времени подачи автомобиля клиенту, как в Праге. В чешской столице проходит в среднем около 4 минут между тем, как пользователь вызвал машину с помощью приложения, и ее прибытием. В Брно ожидают, что спрос сначала будет превышать предложение, поэтому пользователям придется какое-то время подождать.

Uber начинает работать в Брно по нескольким причинам. За последние три месяца приложение здесь было скачано почти 10 тысяч раз, при этом в городе альтернативная служба такси не действовала. Кроме того, Брно превращается в город, ориентированный на инновации, IT-компании и технологии. Здесь учится большое количество студентов, которые являются потенциальными пользователями сервиса. Именно молодое поколение в возрасте 25-34 лет составляет более половины клиентов Uber в Чехии. 

Uber будет работать в Брно по тем же тарифам, как и в Праге. Посадка будет стоить 25 крон, стоимость 1 км – 9,9 кроны и 3 кроны за 1 минуту поездки. Платформа взимает 25% комиссию. Пока в Брно будет работать один сотрудник из Праги, чтобы оказывать необходимую поддержку водителям. 

С середины 2015 года в Брно работает сервис Liftago, с помощью которого клиенты могут вызывать такси в рамках партнерской программы, сравнить стоимость поездки у разных перевозчиков и оплачивать услугу онлайн. В Uber говорят, что не собираются никого вытеснять с рынка, а хотят только дополнить уже существующее предложение в области перевозок.

Источник: ihned.cz

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Брно Uber такси
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